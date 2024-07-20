Anka Haber Ajansı 20 Temmuz Cumartesi Gündemi

Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü...

09.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı tören, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla başlayacak.

Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birer konuşma yapacak.

Tören, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konseri ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup Gösterisi'nin ardından resmi geçitle sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ LEFKOŞA)

- CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Çevre Şehircilik ve İklim Değişlikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da deprem konutlarında incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

15.00- 15.40- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve eski KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- LEFKOŞA)

15.00- Muğla, Akbelen'de "toprak, zeytin, yaşam" nöbetinin 3'üncü yıl dönümünde etkinlik düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)

15.30- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa Organize Sanayi Konferans salonunda, Sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

19.00- Gençlik örgütleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, "Suruç için adalet" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…