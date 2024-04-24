Anka Haber Ajansı 24 Nisan Çarşamba Gündemi

Güncel

09.30- Gelecek - Saadet Partisi, TBMM grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00 -10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda yapılan saldırının ardından açılan davada, sanıkların yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00 - DEM Parti Belediye Eş Başkanları, Balgat'taki Parti Genel Merkezi'nde seçim değerlendirmesi ve yeni dönem planlaması yapmak üzere bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00 - TÜİK, Hanehalkı Yurt İçi Turizm ile Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven endeksleri ile şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılacak davanın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.(GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

10.40 - Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, sorunlarıyla ilgili Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00 - Birlik Sağlık Sen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yaşanan sağlıkta şiddet ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.20- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'de yapacağı ziyaretler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - DİSK, "Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları çerçevesinde 1 Mayıs, Hukuk, Taksim" ve yasak kararına ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-İSTANBUL)

12.30 - İzmir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik silahlı tehditle ilgili İzmir Sağlık Platformu'nca bir günlük iş bırakma eylemi düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İZMİR)

12.45 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

13.00 - TBMM "Erzincan İliç Maden kazasını Araştırma Komisyonu" çalışma takviminin görüşülmesi, komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi, komisyona davet edileceklerin tespiti gündemiyle toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

13.30 - 13.45 - 14.30 - 15.45 -16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier'i resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetlerarası görüşmeler ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Steinmeier onuruna resmi yemek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

19.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle farklı ülkelerin Ankara'daki büyükelçilerine ve misyon temsilcilerine Mogan Park Konukevi'nde resepsiyon düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

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