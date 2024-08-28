Anka Haber Ajansı 28 Ağustos Çarşamba Gündemi

Güncel

10.00 - TÜİK, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30- Şehir hastanelerinin açılmasıyla atıl duruma düşen Bozyaka ve Tepecik devlet hastanelerinin çalışanları "Hastanemiz kapanmasın" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRTÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - 13.00 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelecek. İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı'na başkanlık edecek, toplantının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

12.00 - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "öğretmen atamaları, kademeli emeklilik, tarım" konularıyla ilgili TBMM'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BİLECİK)

15.00 - 21.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayvalık İlçe Başkanlığını, Ayvalık Belediye Başkanlığını ve Gömeç Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Özel, 34. Burhaniye - Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali ile 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR - İZMİR)

19.00- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İzmir Valisi Süleymen Elban, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy" adlı belgeselin özel gösterimine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…