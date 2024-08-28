Anka Haber Ajansı 28 Ağustos Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 28 Ağustos Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 28 Ağustos Çarşamba gündemi

28.08.2024 09:06  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - TÜİK, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30- Şehir hastanelerinin açılmasıyla atıl duruma düşen Bozyaka ve Tepecik devlet hastanelerinin çalışanları "Hastanemiz kapanmasın" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRTÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 -  13.00 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelecek. İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı'na başkanlık edecek, toplantının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

12.00 - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "öğretmen atamaları, kademeli emeklilik, tarım" konularıyla ilgili TBMM'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BİLECİK)

15.00 - 21.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayvalık İlçe Başkanlığını, Ayvalık Belediye Başkanlığını ve Gömeç Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Özel, 34. Burhaniye - Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali ile 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -  CANLI/ BALIKESİR - İZMİR)

19.00- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İzmir Valisi Süleymen Elban, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy" adlı belgeselin özel gösterimine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Spor, Kültür, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 28 Ağustos Çarşamba Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
14:33 Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 28 Ağustos Çarşamba Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement