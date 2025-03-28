Anka Haber Ajansı 28 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 28 Mart Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 28 Mart Cuma gündemi

28.03.2025 09:34  Güncelleme: 09:35
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09.30 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'de Marmara Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat ile mart ayı ekonomik güven endeksleri ile geçen yıla yönelik bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile avukatlar İlkay Sezer ile Turgut Kazan "gizli tanık"lı suçlamalar ve yargılamalarla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.30 - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı süresince kentte alınacak önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

11.30- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atanmasını düzenleyen 7539 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - "Demokrasi için Direnişteyiz" eylemleri yapan DİSK'in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Beylikdüzü Belediyesi önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- KESK İzmir Şubeler Platformu öncülüğünde kamu emekçileri Kültürpark 1 nolu hol önünde "adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı bir araya geliyoruz" başlığı altında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - DİSK Konfederasyonu öncülüğünde emekçiler "Emeğimiz, Haklarımız, Geleceğimiz ve Demokrasi İçin Ayaktayız..." başılığı altında İzmir Konak'ta bulunan Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

14.30- Türkiye Belediyeler Birliği Birlik Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)

15.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katılacak, 9. Milli İrade İftarı'na iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/İSTANBUL)

17.30- 19.31- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Stefan Löfven ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

-Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 20.30- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası; Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK- Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak. (KAYSERİ- ANTALYA- KONYA- MUĞLA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yargı, Spor, Son Dakika

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