Anka Haber Ajansı 5 Ocak Pazar Gündemi

Güncel

08.30-10.00-14.30-16.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma kapsamında yapılacak yürüyüş ve Anma Törenine katılacak. Özel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk ile buluşacak ve Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KARS-ERZURUM)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilecek halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/DİYARBAKIR)

13.30 - Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinin yürütmesini durdurma istemiyle açılan davada mahkemenin ret kararı verilmesiyle ilgili Haydarpaşa Dayanışması açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 17.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ RİZE - TRABZON)

14.00 - Birleşik Emekliler Sendikası ile EYT ve Emekliler Konfederasyonu, Kadıköy İskele'de ortak açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gençlerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

15.00 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni sürdürecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri üyesi kadınlar Bornova Küçükpark'ta "Rojin'e ne oldu? Gülistan doku nerede?" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

18.30 - Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku için Kadıköy Süreyya Operası önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…