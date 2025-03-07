Anka Haber Ajansı 7 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 7 Mart Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 7 Mart Cuma gündemi

07.03.2025 09:03  Güncelleme: 10:25
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09.15 -11.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programı NOW TV canlı yayınına katılacak ve Beykoz Belediyesi'ni ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

09.15 – 14.30 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret edip, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenecek " Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yeri ve Türkiye'nin sağlık hizmetleri" konferansına konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

10.00- İşlerinden atılan Agrobay İşçisi kadınların yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Bergama Adliyesinde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İlham Veren Adımlar Buluşması - Dünya Kadınlar Günü Özel Etkinliği"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - Ankara Barosu avukatları, Sıhhiye Adliyesi önünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.45- İzmir Barosu tarafından "İzmir Barosu Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Bir Biçimi Olarak Tacize Karşı Politika Belgesi" tanıtım toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - 12.30 - "Yaşamı Durdurmak İçin Kadınlar Grevde" sloganıylaDİSK Genel-İş İzmir Bölge Temsilciliği eski Sümerbank önünde,DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Şişli'de,DİSK'e bağlı sendikaların kadın komisyonları da Ankara'da Sakarya Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.45- 15.00- 19.08 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programına iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağının özelleştirme ihalesi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00- İzmir Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.08- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde iftara katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - BURSA)

19.16- Buca Belediyesi, Buca Çarşı Amfi Tiyatro alanında iftar yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.30- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Sipay Bodrum FK- Kasımpaşa maçıyla başlayacak. (MUĞLA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 7 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika

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