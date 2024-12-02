Ankara'da 24 Modern Yaya Üst Geçidi İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Ankara'da 24 Modern Yaya Üst Geçidi İnşa Ediliyor

Ankara\'da 24 Modern Yaya Üst Geçidi İnşa Ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla 24 yeni modern yaya üst geçidi inşa ediyor. Ayrıca 14 üst geçidin yapımına başladı.

02.12.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 24 yeni üst geçit yapılırken Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Keçiören ilçelerinde toplam 14 üst geçidin inşasına başlandı. Kentin 11 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerin ise proje süreci devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkent'e 24 modern yaya üst geçidi kazandıran ve 14 tanesinin yapımını sürdüren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, 15 yeni üst geçidin ise projelendirme çalışmalarına devam ediyor.

Modern, estetik ve asansörlü üst geçitler

Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu işlek caddeler ile bulvarlara inşa edilen asansörlü üst geçitlerle bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şefi Yunus Emre Bostancı kentimizin işlek noktalarına modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından toplam 24 adet üst geçidin imalatı tamamlanmış olup, 14 adet üst geçidin de imalatları devam etmektedir. Ayrıca kentimizin 15 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerimizin de proje çalışmalarında sona gelinmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA

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