Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Mandolin Festivali'ne Türkiye ve Makedonya'dan katılım - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Mandolin Festivali'ne Türkiye ve Makedonya'dan katılım

Ankara\'da düzenlenen 1. Uluslararası Mandolin Festivali\'ne Türkiye ve Makedonya\'dan katılım

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen 1. Ankara Uluslararası Mandolin Festivali'ne Türkiye'den 11 ilin yanı sıra Makedonya'dan da katılım sağlandı. Festival, profesyonel ve amatör mandolin sanatçılarının katılımıyla 6-7 Nisan tarihlerinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleşti. Festival, mandolin çalgısını tanıtmayı, sevdirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır.

06.04.2024 15:19
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Başkentte düzenlenen, "1. Ankara Uluslararası Mandolin Festivali"nde Türkiye'den 11 ilin yanı sıra Makedonya'dan da katılım sağlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda profesyonel ve amatör mandolin sanatçılarının katılımıyla düzenlenen festival, 6-7 Nisan tarihleri arasında müzikseverler ile buluşuyor.

Emekli müzik öğretmeni Serpil Özyüksel tarafından ortaya atılan fikir ve girişimler ile hayata geçirilen Ankara'nın ilk uluslararası mandolin festivaline, Makedonya'nın Üsküp şehrinin yanı sıra Türkiye'den Sinop, Aydın, İstanbul, Kayseri, İstanbul, Alanya, Mersin, İzmir, Eskişehir, Denizli ve Ankara'nın yer aldığı 11 ilden çok sayıda ekip ve bireysel sanatçı katılım sağlıyor.

Sanatseverler, bugün ve yarın sürecek festivali gün içerisinde 11.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz takip edebiliyor.

Festival hakkında bilgi veren Serpil Özyüksel, amaçlarının mandolin çalgısını sanatseverlere tanıtmak, sevdirmek, çalgı ve repertuvarını gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi.

İlk festival olmasına rağmen 25 grubun katılım sağlandığını belirten Özyüksel, "Çok sevinçliyiz, 230 kişi geldi ve şu anda sahnede eserlerini seslendiriyor. Çok mutluyuz, inşallah büyür, devam eder ve sürekli olur. Bunu çok arzu ediyoruz." diye konuştu.

Festivalin ilk gününe orkestra şefi Gürer Aykal'ın yanı sıra çok sayıda Ankaralı müziksever katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Mandolin Festivali'ne Türkiye ve Makedonya'dan katılım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Mandolin Festivali'ne Türkiye ve Makedonya'dan katılım - Son Dakika
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