Ankara Kent Konseyi Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Gençlerle Bir Araya Geldi

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi üyeleri, 19 Mayıs Gençlik Özel Oturumu'nda bir araya geldi. Gençler, ihtiyaçları ve gençlik etkinlikleri için planlama yaparken, politika ve faaliyet önerilerini de tartıştı.

20.05.2024 12:08
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Gençlik Meclisi üyesi yaklaşık 150 genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Özel Oturumu"nda bir araya geldi.

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenledikleri 19 Mayıs Gençlik Özel Oturumu ile kutladı. ABB Meclis Salonu'nda bir araya gelen 150 genç; ihtiyaçlarını ve gençlerin nasıl daha iyi olacaklarını değerlendirirken 2024 yılı gençlik etkinlikleri için de planlama yaptı.

Gençlerin oluşturduğu grupların liderleri, politika ve faaliyet önerilerinin yer aldığı bir sunum yaptı. Dört gruba ayrılan gençler bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılabileceklere yönelik pek çok konuyu aralarında tartıştığı bir de gençlik atölyesi gerçekleştirdi.

Ankara Kent Konseyi ile üyelerinin kent ile ilgili söz söyleme imkanı bulduklarını belirten AKK Başkan Yardımcısı Süleyman Basa, şöyle konuştu:

"GENÇLER EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

"Kent Konseyi demek çalışma grubu demek. Belli noktaya gelen çalışma gruplarını meclise döndürüyoruz. Çevre meclisimiz, bisiklet meclisimizde aynı şekilde oldu. Sivil toplumun gücünü biz en çok 6 Şubat Depremi'nde gördük. Organize olduk ve harekete geçtik. Gençler en büyük gücümüz, gönüllülerimiz ise gönüldaşımızdır. Gönüllüğün de merkezi Ankara Kent Konseyi… Biz yönetim kurulu olarak her zaman proje üretmeye, gençlerle beraber çalışmaya ve her türlü yardıma hazırız."

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise şunları kaydetti:

"Oturduğumuz bu koltuklarda meclis üyelerinin aldığı kararlarla bu kent düzenleniyor. Şimdi o koltuklara siz oturdunuz. Yaşamın her alanında gençlerin güçlendirilmesi ve gençler güçlenirken kendilerini genç dostu haline getirmeleri için buradayız. Bu kentlerle birlikte yetişkinler ve gençlerin bir araya gelerek politikalar üretebileceği mekanizmalar üretebilmek gerekiyor. Bugün Ankara'da neyimiz var neyimiz yok buna kafa yorduk. Gençlik Meclisi neler yapıyor, içyapısı nasıldı onları konuştuk."

19 Mayıs Gençlik Özel Oturumu'na katılarak kent ve kentte yaşayan gençlere dair yeni kararlara imza atan Başkent Gençlik Meclisi üyeleri de düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Yağız Efe Köse: "Burada bulunma amacım kentimizi ve kendimi geliştirmek… Projeler üreterek kenti daha iyi hale getiriyoruz. Mansur Başkan'a da teşekkür ediyorum bize bu salonu açtığı için. Bütün genç arkadaşlarımı gençlik meclisine davet ediyor, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

-Büşra Çarkacı: "Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndayız. Gençlere emanet edilen bu bayramda gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Ankara'da yaşayan gençlerin Ankara ile ilgili problemleri konuşabildikleri, rahatlıkla kendilerini ifade edebildikleri ve karşılık bulabildikleri bir meclis burası."

- Emre Can Aytaş: "Bugün Gençlik Özel Meclisi kuruldu. Gençlerin yönetime katılımları bakımından konuşmalar yapıldı.  Karar alıcı mekanizmaya nasıl dahil olabilirler onlar tartışıldı. Gruplarla birlikte belirli problemlere çözüm stratejileri belirleyerek kararlar aldık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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