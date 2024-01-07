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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

07.01.2024 - 19:07,
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 26 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

26 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

KAZADA 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İşte kaza sonrası çekilen görüntüler:

Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi
Ankara\'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi - Son Dakika
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