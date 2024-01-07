Ankara\'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 26 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
İşte kaza sonrası çekilen görüntüler:
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