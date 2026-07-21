Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar - Son Dakika
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Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar

21.07.2026 11:14
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Antalya'da bir apartmanın teras katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Uz ve Yılmaz itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarılırken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi, pencereden çıkıp korkuluk demirine tutunarak itfaiye tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, pencerelerden yükselen yoğun duman ve alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar

PATLAYAN CAMLAR ETRAFA SAÇILDI

Bu sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan 2 kişi, çaresizce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç ile Uz ve Yılmaz'a ulaştı. Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü, patlayan camlar etrafa saçıldı.

Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ölümle burun buruna gelen Uz ve Yılmaz, ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesiyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar

"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE HER ŞEY PATLADI"

Mahalleliden Ali Dumlupınar, "Ben karşı binadaki 9'uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya. Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar
Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar
Kaynak: DHA

Deniz Yılmaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar - Son Dakika

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