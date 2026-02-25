Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı - Son Dakika
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

25.02.2026 14:50
Antalya'da Yunus Emre Çetin, çıkan tartışmada internetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra delilleri karartmak için maktule ait cep telefonunu foseptik çukuruna atan Çetin, olaydan 2 saat sonra yakalandı. Foseptiğe attığı cep telefonu da bulunurken katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Toros Mahallesi 846 Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede 17 Şubat saat 19.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İlhan Çobanoğlu (26), bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin'i (21) evine davet etti. 

GENCİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Çetin arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yunus Emre Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla İlhan Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Çobanoğlu hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı.

2 SAATTE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışması ile şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yunus Emre Çetin, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yunus Emre Çetin, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

FOSEPTİĞE ATTIĞI TELEFON BULUNDU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve bazı değerli eşyaların evde olmadığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde, delil karartmak için maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığını ve Kepez'de foseptik çukuruna attığını söylediği ortaya çıktı. Ekipler tarafından foseptik çukurunda yapılan aramada, cep telefonu bulundu. Telefon incelemeye alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Öldürülen İlhan Çobanoğlu
Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.