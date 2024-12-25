Antalya\'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Şimşekler Etkili Oldu

Güncel

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Şimşekler gece boyu gökyüzünü aydınlattı.

Meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da gök gürültülü sağanak, dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Sağanak, dün gece özellikle sahil kesimlerinde etkili oldu. Yıldırım ve şimşekler gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evinin balkonundan gök gürültülü sağanakla şimşek çakmalarını görüntüleyen kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, "Gökyüzünde fırtına ve şimşek çok yoğundu. Şimşek fırtınası çok etkileyiciydi" dedi.

SAHİLDE BÜYÜK DALGALAR

Kentte gündüz saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde de su birikintileri oluştu. Yağışlı havada sürücüler zor anlar yaşadı. Konyaaltı Sahili'nde rüzgar nedeniyle büyük dalgalar oluştu. Deniz suyu, dalgalarla plajlardaki yürüyüş yoluna kadar ilerledi. Sahilde bazıları yağmura aldırmadan şemsiyeyle yürüdü, bazıları ise dalgalarla fotoğraf çekti. Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde kırılan ağaç dalı, park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

RÜZGARDA ÇINAR DEVRİLDİ

Antalya'nın Serik ilçe merkezine adını veren Çınaraltı Meydanı'ndaki dört çınardan biri, fırtınaya dayanamayıp, kök kısmından kırılıp devrildi. Serik Belediyesi ekipleri yıkılan ağacı kaldırıp temizlik çalışması başlattı. Gördüğü manzara karşısında üzüntüsünü dile getiren Çınaraltı esnafından İbrahim Aslan, "Yaklaşık 10 yıldır burada işletme sahibiyim. Bu meydana ismini veren 4 çınar ağacı, ilçemizin simgesi konumunda. İlçemizde iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına sonrası sabah iş yerime geldiğimde asırlık çınar ağacımızın birinin devrildiğini gördüm. Büyük üzüntü yaşadım, herhangi can kaybı ve iş yerlerimizde hasar yok. Buna da şükür" dedi.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ

Diğer yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesimlerinde etkili olan şiddetli ve gök gürültülü sağanağa ilişkin, Akdeniz üzerinden Türkiye'ye su taşıyan sistemin uydu görüntülerini paylaştı. Prof. Dr. Barış Önol, sosyal medya hesaplarından yaptığı ve Fransa, İtalya ve Türkiye'de etkili olan yağışlarla ilgili paylaşımında, "Bugün Akdeniz üstünden ülkemize su taşıyan sistem. Çöl tozunu da kaldırdı bize doğru getiriyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı'ndan (EUMETSAT) elde edilen uydu görüntüleri de Akdeniz üzerinden gelen yağışın etkisini gösteriyor.

Haber: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM- Mehmet ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,