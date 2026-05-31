Antalya'da 'Hayat 112 Acil' Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 'Hayat 112 Acil' Uygulaması Tanıtıldı

Antalya\'da \'Hayat 112 Acil\' Uygulaması Tanıtıldı
31.05.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, 'Hayat 112 Acil' uygulaması ile acil durumlar daha hızlı bildirilebilecek.

ANTALYA'da trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Hayat 112 Acil' uygulamasını, sürücülere tanıttı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, acil durum ihbarlarını konum, fotoğraf ve video desteğiyle doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletebilecek.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkin şekilde destek alabilmesi amacıyla geliştirilen 'Hayat 112 Acil' uygulamasını tanıttı. Kentin farklı noktalarında bilgilendirme çalışması yapan ekipler, uygulamanın kullanım alanları ve sağladığı kolaylıklar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Enes Aydın, uygulamanın kişilerin acil durumlarda tek bir platform üzerinden birçok hizmete ulaşmasını sağladığını söyledi.

Uygulamadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arar gibi ihbarda bulunulabileceğini belirten komiser Enes Aydın, "Vatandaşlarımız uygulama üzerinden fotoğraf ve video yükleyerek, konum bilgisi paylaşarak ihbarda bulunabiliyor. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde ya da diğer acil durumlarda ekiplerle hızlı şekilde iletişim kurulabiliyor" dedi.

Uygulamada trafik güvenliğine yönelik özelliklerin de bulunduğunu ifade eden Aydın, radar uygulamaları, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktaları ve hız koridorlarına ilişkin bilgilerin görülebildiğini ifade etti. Aydın, sürücülerin güzergahlarındaki uygulama noktalarının başlangıç ve bitiş bilgilerine uygulama üzerinden ulaşabildiğini söyledi.

'UYUMA' VE 'KADES' DE ENTEGRE EDİLDİ

'Hayat 112 Acil' uygulamasına İçişleri Bakanlığı'nın farklı projelerinin de entegre edildiğini belirten Aydın, "Vatandaşlarımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında UYUMA uygulaması üzerinden ihbarda bulunabiliyor. Kadın Destek Uygulaması (KADES) da sistem içerisinde yer alıyor. Böylece farklı konulardaki ihbar ve başvurular tek uygulama üzerinden yapılabiliyor" dedi.

'REHAVETE KAPILMADAN MOLA VERİN'

Kurban Bayramı dönüş trafiğinin yoğunlaştığını söyleyen Aydın, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Trafik kazalarının çoğunlukla uzun yolculukların son bölümünde meydana geldiğine dikkati çeken Aydın, "Vatandaşlarımıza dinlenmiş şekilde yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Yolculuklarının sonlarına doğru rehavete kapılmamaları gerekiyor. İhtiyaç duyduklarında mutlaka mola versinler. Hem uygulamamız hakkında bilgilendirme yapıyor hem de vatandaşlarımızı trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Uygulamayı öğrenen Çağrı Musaner, "Kullanışlı bir uygulama, uzun yolda işimize yarayabilir" dedi.

Uygulamayı kullandıklarını söyleyen Zeynel Tanrıkulu da "Çok güzel bir uygulama. Yolda gelirken kullandık biz de hatta. Hız koridorlarını da takip ettik. Çok memnunuz" diye konuştu.

Uygulamayı kullanmaya başlayacaklarını ifade eden Onur Atasever ise "Çok güzel bir bilgilendirme oldu. Biz de uygulamayı indireceğiz, kullanacağız. Bence çok mantıklı, radarları takip ederiz bu sayede. Güzel bir uygulama olmuş, herkesin eline emeğine sağlık" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Hayat 112 Acil' Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
11:11
Aziz Yıldırım’dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:00:14. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Hayat 112 Acil' Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.