3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin - Son Dakika
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3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin

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Antalya'da çalıştığı iş yerinde 3 gün işkence görüp, depoya kilitlenen, dişleri kırılan, hamam böceği yedirilen Vedat Kurt (22), "11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.

03.01.2025 11:42  Güncelleme: 11:45
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Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Kurt'un iddiasına göre; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi.

Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat Kurt, şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Kurt, daha şüphelilerden şikayetçi oldu.

3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin

DAVA AÇILDI

Şüpheliler hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 11'inci duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Vedat Kurt'un tedavi gördüğü tüm sağlık kuruluşlarının isimlerinin mahkemeye sunulmasına ve raporların adli tıp kurumuna gönderilmesine, sanıkların tutuklanmaları ve adli kontrol altına alınmaları talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin

"HERKES EVLADINI BENİM YERİME KOYSUN"

İşkenceye ait tüm delillerin bulunduğunu ve sanıkların serbest olduğunu belirten Vedat Kurt, "Antalya'da işkence görmüştüm. 11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Herkesin evladı var. Ne yazık ki ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkes evladını benim yerime koysun. Şanlıurfa'da Adli Tıp raporu aldım. Dosyamıza işlemedi. İstanbul'a gittim, sonuç alamadım. Hukuka güveniyorum. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.

3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Vedat Kurt, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Kaba:
    AKP adaleti tamda bu işte 41 6 Yanıtla
  • ali veli:
    ceza mı türkiyedemi varmı burda o yav ben herşey serbest biliyorum gücün yetsin yeter 28 1 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    dostum anlaşılan kendi ceza sistemini kendin bulacaksın. belliki sana bunu yapanlar ceza almayacak. davanda hakkı oldugunu düşünüyorsan alacagın ceza 1ile 3 kişi arasında çok fark etmez bence. 3 nüde meleklere gönder. misss 11 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    neden bu çocuk görmezden geliniyor ben anlamadım . adam gibi biri sahip çıksın artık bu olaya . basit yenilir yutulur bir olay değil. illa ölmesi mi lazım 4 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    cahilinde cahili aptalın aptalı boşmu boş bir insan yunus kabaaaa 0 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Biz millet olarak nedense adaleti değil adaletsizliği seviyoruz...Çünki ,adalete müdehale edenleri sürekli seçip durmazdık... 3 0 Yanıtla
  • Kavram Triko:
    evladıma böyle bir sey yapılsa allah korusun dünyanın bütün orduları bütün hakimleri karşıma çıksa farketmez suçlular başını taksimde gezdirirrrim. 1 1 Yanıtla
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