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Antalya'da kıyıya vuran cesetlerden biri, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Elmas'a ait çıktı - Son Dakika
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Antalya'da kıyıya vuran cesetlerden biri, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Elmas'a ait çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Baba Osman Elmas, DNA eşleşmesi sonucunda kızının öldüğünü öğrenerek yıkıldı. Merve'nin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği bildirildi.

22.01.2024 - 21:24,
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Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle yıkılan baba Osman Elmas, "Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz" dedi.

4 OCAK'TA KAYIPLARA KARIŞTI

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, AÜ Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı üzerinde inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

BABASI DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Cumartesi günü Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, dün gece İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Pazar sabahı Antalya Adli Tıp Kurumu'nun önüne gelen Osman Elmas, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.

Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

CESEDİN MERVE'YE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Serik'te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, "Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz" dedi. Merve'nin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

ANTALYA SAHİLLERİNDE 6 GÜNDE 8 CESET BULUNDU

Öte yandan biri Merve Şevval Elmas'a ait olmak üzere Antalya sahillerinde 6 günde 8 ceset bulundu.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu
Antalya\'da kıyıya vuran cesetlerden biri, 4 Ocak\'ta kaybolan Merve Elmas\'a ait çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: ÇOCUKLAR HEP AİLEDEN UZAK ŞEHİRDE OKUMAK İSTİYORLAR NEDENSE..AMA TAKİBİ KESİNLİKLE ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM..MÜMKÜNSE YANLARINDA OLMAK LAZIM..YAZIK OLMUŞ..SEN OKUSUN DİYE GÖNDER..ÖLÜM HABERİNİ AL..NEDEN..NASIL..NERDE OLMUŞ BİLEN HENÜZ YOK..FAİLİ MEÇHUL..ALLAH HERŞEYİ BİLİYOR TABİ... Yanıtla 4 189

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Son Dakika Güncel Antalya'da kıyıya vuran cesetlerden biri, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Elmas'a ait çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kıyıya vuran cesetlerden biri, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Elmas'a ait çıktı - Son Dakika
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