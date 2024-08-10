Antalya'da Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali Başladı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali, 19 ülkeden dansçının katılımıyla Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Final Jam iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali; Türkiye, Ukrayna, Rusya, Fas, Venezuela, Almanya, Belarus, Afrika, Moğolistan, Özbekistan, Fransa, Portekiz, İngiltere, İtalya, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Bulgaristan ve Çin olmak üzere 19 ülkeden dünya şampiyonları ve dereceli dansçıların katılımıyla başladı.

Festivalin ilk gününde düzenlenen atölyenin ardından DJ Volkan Akkaya'nın müziğiyle "K-Pop Battle" kategorisi ve final gösterileri izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.