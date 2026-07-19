Antalya'da Yaz Sıcaklıkları İçin Hayvan Bakımı - Son Dakika
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Antalya'da Yaz Sıcaklıkları İçin Hayvan Bakımı

Antalya\'da Yaz Sıcaklıkları İçin Hayvan Bakımı
19.07.2026 10:30
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Antalya Doğal Yaşam Parkı, hayvanların yaz sıcaklıklarından korunması için çeşitli önlemler aldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, yaz sıcaklıklarının etkisini azaltma hedefiyle, hayvanların sağlığı için gölgelik alanlardan havuzlara, çamur banyolarından beslenme programına kadar birçok uygulama hayata geçirildi. Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, "Hayvanlarımızın biyolojik ihtiyaçlarına göre, sistemlerden en verimli şekilde yararlanmaları için çalışıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 'Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan veteriner hekim Oğulcan Demir, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarına karşı hayvanların sağlığını korumaya yönelik önlemleri anlattı. Demir, "Yaz aylarının etkisiyle yüksek hava sıcaklıklarının artışından korumak amacıyla hayvan sağlığımızı, hayvan refahımızı korumak amacıyla belli başlı önlemler aldık. Hayvanlarımızın biyolojik ihtiyaçlarına göre, türlerine uygun gölgelik alanlar, kışlık, yazlık alanlar, havuzlar, sulak alanlar, akarsular, çamur banyoları gibi sistemlerden en verimli şekilde yararlanmaları için çalışıyoruz" diye konuştu.

'YAŞAM ALANLARI GÜN BOYU SERİNLETİLİYOR'

Alınan önlemler kapsamında Doğal Yaşam Parkı'ndaki yaşam alanlarının serinletildiğini belirten Demir, "Gün içerisinde fıskiyeler ve serinletme çalışmaları ile yaşam alanları serinletiliyor. Ayrıca su açısından zengin olan meyve ve sebzelerimizden yaz programına geçtik. Karpuz, kavun, salatalık ve benzeri gibi ürünler kullanmaya başladık" dedi.

'BUZLU MEYVE KOKTEYLLERİ BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR'

Hayvanların yaz dönemini daha rahat geçirebilmesi için beslenme programına probiyotik ve vitamin destekli uygulamaların da eklendiğini ifade eden Demir, "Probiyotik katkılı ve vitamin katkılı buzlu meyve kokteyllerimiz hayvanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendirirken, hem serinlemelerine yardımcı oluyor hem de çevresel alan zenginleştirmesiyle doğal davranışlarını sergilemelerine yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

YAZ TIRAŞI UYGULAMASI

Uygun türlere yaz tıraşı uygulandığını da belirten Demir, "Lama ve benzeri küçük türlerimizde yaz tıraşı dediğimiz bir uygulamaya geçtik. Ayrıca veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık teknikerlerimiz, hayvan bakıcılarımız gün içerisinde hayvanlarımızın sağlığını, davranışlarını, su tüketimlerini inceleyerek, yaz aylarını en verimli, en sağlıklı, güvenli, konforlu geçirmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yaz Sıcaklıkları İçin Hayvan Bakımı - Son Dakika

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