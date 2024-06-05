Kurban Bayramı Tatili Turizm Sektöründe Sevinçle Karşılandı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün ilan etmesi turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri Erdoğan'a teşekkür ederken, bayramda Akdeniz ve Ege sahillerinde bazı bölgelerdeki rezervasyonlarda şimdiden dolulukların yüzde 90'ı aştığı açıklandı.

Turizmcilerin bu yıl 20- 21 Haziran günlerinin de idari izin sayılarak tatil sürecinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün ilan edilmesine yönelik çağrı karşılık buldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu geçen hafta DHA'ya verdiği röportajda, 9 günlük bayram tatili beklentileri olduğunu ve 9 gün tatil kararı alınması halinde iç turizmin hareketliliğinin daha da artacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantının ardından bayram tatilini 9 gün olarak ilan etmesi turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

'ÇOK ÖNEMLİYDİ, MUTLUYUZ'

Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesi nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile hükümete teşekkür eden AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Bu konu bizler için gerçekten elzem bir durumdu. Çok önemliydi, bu kararın çıkmasından mutluyuz. Şimdi yüksek sezona giriyoruz. Bizim için en değerli tarihlerden biri haziranın ikinci haftası. Dolayısıyla dokuz günlük tatilin açıklanması, periyodun uzaması yine otelciler için ve ülkemizdeki yaşayan insanların tatil yapabilme imkanları için çok ciddi bir fırsat oldu, dolayısıyla müteşekkiriz" dedi.

OKULLARIN KAPANDIĞI GÜNE DENK GELDİ

Bayramın hem okulların kapanmasına hem de Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk geldiğini belirten Kavaloğlu, "İnsanlar tatil programlarını buna göre düzenleyecek. Son dakika rezervasyonlar için de belli bir yerimiz var. Dolayısıyla bu da bir imkan olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası için oteller dev ekranlar kurdular, hem yurt dışından gelen misafirlerimiz, hem ülkemizde yaşayan misafirlerimiz için. Bizim için çok önemli kaynaklardan biri Avrupalı Türkler, çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Dolayısıyla onlar da tatillerini kendi ana vatanlarında geçirmek istedikleri için bu dokuz günlük tatil periyodu onlar için de çok büyük bir avantaj olacak" diye konuştu.

YÜKSEK SEZON BAYRAMLA BAŞLAYACAK

Yüksek sezonu dokuz günlük şekilde başlatmanın çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyen AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Aynı zamanda açıkçası otelci açısından da çok büyük bir imkan. Çünkü yerli turist gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli. Bayram döneminde ben yüzde 100 doluluğu yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hem iklim şartları çok güzel. Şu anda tatil için en uygun dönemimizi yaşıyoruz. Antalya, Kıbrıs ve Ege'de çok ciddi, sanatçılı programlar da var. Dolayısıyla sadece sanatçılı olan otellerimiz değil, eğlence programlarını da Kurban Bayramı'na göre düzenleyen otellerimiz var. Dolayısıyla hem eğlenmeye hem dinlenmeye gelecekleri güzel bir periyod olacak" dedi.

BAZI OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU

Karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiklerini açıklayan Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, "Bu tür tatillerin uzaması, turizmcilere direkt pozitif anlamda etki sağlıyor, beklentimiz bu yöndeydi. Bayram tatili süreci için Kundu-Lara bölgemiz adına konuşacak olursak şu an için bayramda hemen hemen yer kalmadı. Dün en son sektördeki diğer meslektaşlarla görüşmemde yer kalmadığını söylediler veya çok az bir yer kaldı. Özellikle yüksek sezon olması uluslararası turistin otellerde şu an konaklıyor olması, buna ek olarak iç pazardaki hareketlilik otelleri doldurdu. Bayram için yüzümüz gülüyor. Şu an üzülerek bazı misafirlerimize yer kalmadığını söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK CİDDİ BİR DESTEK OLDU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Bu bizim için çok önemli bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bize her zaman destek olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nda da çok ciddi bir şekilde destek oldu, 9 güne çıkarttı, Kurban Bayramı'nda da bu şekilde bir karar alması tüm turizmcileri çok sevindiriyor. O yüzden çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı tatili geçireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

FİYATLAR 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Turizmcinin 1 Haziran'dan itibaren yaz sezonuna girmiş olduğunu belirten Saatçioğlu, "Şu andaki doluluklarımız gayet güzel. Yüzde 75-85'lere kadar çıkıyor. Bayramın dokuz güne çıkartılması son boş odalarımızı dolduracaktır. Ama her zaman Türk misafirlerimiz son dakika rezervasyonlarını tercih ediyor. Kapı misafiri dediğimiz son dakikalarla dolulukların yüzde 100'lere vuracağını düşünüyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlenme olacaktır. Hem havalar da sıcak olmaya başladı ve okul tatili de başlamış oluyor. Bölgede bayram tatili fiyatları günlük kişi başı 3 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar değişiyor" dedi.