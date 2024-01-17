Antalya\'ya Gelen Turistler Trafik ve Konaklama Ücretlerinden Şikayetçi

ANTALYA'ya 2023 sezonu süresince gelen turistler, Antalya Havalimanı- Alanya istikametindeki trafik yoğunluğundan ve turizm tesislerinin artan geceleme ücretlerinden şikayetçi oldu.

Turizm kenti Antalya'ya 2023 yılında gelen milyonlarca turist, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarını kullandı. Çoğunluğunun tercih ettiği Antalya Havalimanı'nın kent merkezinde olması nedeniyle özellikle VIP tur operatörü araçları zaman zaman kilitlenen trafikte zor anlar yaşadı. Almanya Berlin'den 3 saatte gelen bir turistin 4 saatte Antalya Havalimanı'ndan Manavgat, Side ve Alanya'daki oteline gidememesi şikayetlere konu oldu. Turistler tatil için ayırdıkları 7 günlük süreden 1 gününü otele giderken, 1 gününü otelden dönüş ve havalimanı işlemleri için ayırmaktan dert yanıp çözüm bulunmasını istedi.

Çözüm için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya- Alanya arasındaki yol için harekete geçti. İhale hızla yapıldı ve Antalya- Alanya Otoyolu ihalesi, 3 firma arasından en düşük teklifi sunana verildi. Otoyol, Serik kavşağından başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde batı kavşağında sona erecek. 84 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu bulunan yolun toplam uzunluğu 122 kilometre olacak, 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük bulunacak.

KONAKLAMA ÜCRETİ ŞİKAYETİ

Turistlerin şikayetçi olduğu bir başka konu da artan konaklama ücretleri. 2023 yılında turizm tesislerinin birçoğunun fiyatları artırması, turistlerin tepkisini çekti. Türkiye'yi 'Ucuz tatilin adresi' olarak niteleyen turistlerin, ücretlerin bu kadar artmasının nedenini sorguladığı öğrenildi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turistin en çok şikayet ettiği konuların başında trafik ve otellerin fiyatlarının geldiğini söyledi. Yavuz, Türkiye, klişeleşmiş 'Fiyatları düşük ülke' olarak geçiyordu. Fiyatlar artınca tepkiyle karşılaştık. Ancak dünya genelinde olan bu fiyat dalgalanmasını turist de sonradan anlamaya başladı dedi.

Fiyat artışının rtık bir düzene kavuştuğunu, daha düzenli bir sisteme eriştiğini kaydeden Recep Yavuz, Afaki olmayan bir süreci yaşayacağız. Fiyat artışından çok şikayetçi oldular. Fiyatlarımız diğer Akdeniz ülkelerinden daha hesaplı, ama onlar Türkiye'nin aşırı ucuz fiyatlarına alışkın oldukları için bu beklentiyle gelmişlerdi diye konuştu.

'4 SAATTE OTELİNE GİDEMEYEN TURİST VAR'

Almanya Berlin'den 3 saatte Antalya Havalimanı'na gelen, Alanya ve Manavgat'taki oteline 4 saatte gidemeyen turistin özellikle Antalya- Alanya yolundaki trafikten dert yandığını da ifade eden Yavuz, turistin 1 gününün otele giderken, 1 gününün de otelden dönerken trafikte geçtiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği'nin trafik sorununa çözüm için harekete geçtiğini belirten Yavuz, Gerçekten trafik sorunu turizmcinin ilk sırasında yer alıyor. Bunu test etmek isteyen herkes havalimanından Alanya'ya turizm sezonunda gidip deneyebilir. Büyük bir cefa. Acil bu konuya çözüm bulmalıyız diye konuştu.

Alanya'da bir otelde 40 yıldır yöneticilik yapan İmren Torun da turistlerden en çok yol ve trafikle ilgili şikayet aldıklarını söyledi. Yeni otoyol ihalesinin kendilerine de rahat nefes aldıracağını kaydeden Torun, Gerçekten misafirin Antalya'ya 3 saatte gelip de otele varmak için 3-4 saat harcaması çok olumsuz bir durumdu. Misafirlerle çok yakın temas kuruyorum. Yol boyunca yaşanan trafik yoğunluğu, ışık sayısının fazlalığı büyük sorundu. Ulaşım dışında turistlerin dert yandığı bir konu görmedim dedi.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer ilçesinin trafik açısından büyük sorun yaşamadığını, ancak kent merkezinden geliş ve gidişlerde trafikle karşılaştıklarını söyledi. Kent merkezinden Kemer istikametine giderken iki önemli kavşakla trafik sorununun çözüleceğini belirten Yorulmaz, turistlerin artan fiyatlarla ilgili dert yanmasına ilişkin şöyle konuştu

Pandemi sonrası bazı oteller bir anda fiyatlarını iki katına çıkardı. Sonrasında 2023 yılında bir de artan fiyatların üzerine yüzde 20 zam yaparak sezona girdiler. Zam öncesi 50 liralık otel önce fiyatını 100 liraya, sonra da 120 liraya çıkarınca turist ödediği fiyata karşılık farklı bir şey göremeyince buna tepki gösterdi. Ancak olaya bu şekilde bakmayan turizm tesisleri ücretle ilgili sorun yaşamadı.