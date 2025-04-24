Antalyalılar Mustafa Sandal Konseriyle 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika
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Antalyalılar Mustafa Sandal Konseriyle 23 Nisan'ı Kutladı

ANTALYALILAR 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Sandal konseri ile kutladı.

24.04.2025 13:29
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ANTALYALILAR 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Sandal konseri ile kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce Antalyalı, Mustafa Sandal şarkıları ile bayram coşkusu yaşadı. Konseri Antalyalılar ile birlikte izleyen Başkan Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı'na dolduran on binlere seslenerek, "Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum" dedi.

Antalyalı çocukların 23 Nisan'ı coşkuyla kutlaması için dolu dolu bir program hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını coşkulu bir konserle noktaladı. Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Antalyalıları coşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konseri, Çocuk Başkan Deniz Erdemir ve on binlerce Antalyalı ile birlikte izledi.

ANTALYALILARIN BAYRAMINI KUTLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Başkan Muhittin Böcek, Antalyalıların bayramını kutladı. Meydanı dolduran on binlere seslenen Başkan Böcek, "Mavi gözlü dev adamın, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz' sözlerinin izinde Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. 'Vatanı sevmek çocukları sevmekle başlar' diyen Ata'mız bu günü tüm dünya çocuklarımıza armağan etmiş, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermiştir. Çocuklarımız da 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle Ata'mızın izinden yürümeye devam ediyor" dedi.

'DEMOKRASİYE BAĞLILIĞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

"23 Nisan demokrasidir, bağımsızlıktır. 23 Nisan egemenliktir, Cumhuriyetimizin temelidir" diyen Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"23 Nisan çocuklarımıza en büyük hediyedir, en büyük mirastır. 23 Nisan sevinçtir, en güzel bayramdır. Bundan 105 yıl önce bu vatanı bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ülkemizin güzel yarınları için umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Demokrasiye olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

CUMHURİYET MEYDANI'NDAN SİLİVRİ'YE SELAM

Konuşması sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözleriyle kesilen Başkan Böcek, Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan Silivri'ye selam gönderdi. Başkan Böcek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyoruz. Antalya'mızdan Silivri'ye selam olsun" dedi. Başkan Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı; "Sana söz Ata'm devrimlerinden, demokrasiden, adaletten ayrılmadan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün hüküm süreceği, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olacağı Türkiye'miz için hiç durmadan azimle, gururla yürüyeceğiz."

ON BİNLERCE ANTALYALI SANDAL'IN ŞARKILARIYLA COŞTU

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından sahneye pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal çıktı. Şarkılarını on binlerce Antalyalı ile birlikte seslendiren Sandal, dansları ve esprileriyle de geceye renk kattı. Hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Sandal, slow şarkılarıyla da unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında çocuk başkan Deniz Erdemir ve arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkan Başkan Muhittin Böcek, günün anısına Mustafa Sandal'a çiçek ve Antalya'nın simgelerinin yer aldığı tablo hediye etti. Mustafa Sandal da Başkan Böcek ve on binlerce Antalyalının yer aldığı selfie ile geceyi ölümsüzleştirdi.

Haber- Kamera: ANTALYA, -

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalyalılar Mustafa Sandal Konseriyle 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika

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