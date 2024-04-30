Arap ve Avrupalı Bakanlar Gazze\'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm İçin Mutabık Kaldı

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Arap ve Avrupalı bakanlar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin "acil bir ihtiyaç olduğu" ve iki devletli çözümün uygulanması için gerekli adımların atılması konularında mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi tarafından görevlendirilen bakanlar komitesinin yanı sıra Arap ve Avrupa ülkelerinden dışişleri bakanları ile temsilcilerinin katılımıyla Riyad'da düzenlenen toplantının ardından yapılan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gazze'de ivedilikle ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, savaşın ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı ve tek taraflı eylem ve ihlallerin sona erdirilmesi çabalarının desteklendiği" ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki "yıkıcı insani krizin ele alınması" çağrısı yapılan açıklamada, Filistin- İsrail çatışması için siyasi bir çözümü içeren siyasi bir sürecin takip edilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, Filistin'in henüz tanınmayan devletler tarafından tanınması, bunun zamanı ve bağlamı konusuna da değinildi.

Filistin devletinin kurulması çabaları ve yeni Filistin hükümetine verilen desteğin yoğunlaştırılması gerektiği, Doğu Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Batı Şeria'da tek hükümete sahip olmanın önemine dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Arap Barış Girişimi kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli çözüme yönelik kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Bunun bölgede Filistin halkının haklarını ve İsrail'in güvenliğini karşılayan adil bir barışı sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Norveçli meslektaşı Espen Barth Eide başkanlığında düzenlenen ortak bakanlar toplantısına Bahreyn, Portekiz, Fransa, Cezayir, Ürdün, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İrlanda, İtalya, Belçika ve Türkiye, Slovenya, Filistin, Katar, Mısır ve İngiltere'den dışişleri bakanları ve temsilciler katıldı.

Ayrıca toplantıya Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden temsilciler de yer aldı.