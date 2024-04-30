Arap ve Avrupalı Bakanlar Gazze'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm İçin Mutabık Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arap ve Avrupalı Bakanlar Gazze'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm İçin Mutabık Kaldı

Arap ve Avrupalı Bakanlar Gazze\'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm İçin Mutabık Kaldı

Arap ve Avrupalı bakanlar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin acil bir ihtiyaç olduğu ve iki devletli çözümün uygulanması için gerekli adımların atılması konularında mutabık kaldı. Toplantıda, Gazze'deki insani krizin ele alınması, esirlerin serbest bırakılması ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı eylemlerin sona erdirilmesi çabalarının desteklendiği ifade edildi. Ayrıca, Filistin devletinin kurulması çabaları ve uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli çözüme yönelik kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemi vurgulandı.

30.04.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ve Avrupalı bakanlar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin "acil bir ihtiyaç olduğu" ve iki devletli çözümün uygulanması için gerekli adımların atılması konularında mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi tarafından görevlendirilen bakanlar komitesinin yanı sıra Arap ve Avrupa ülkelerinden dışişleri bakanları ile temsilcilerinin katılımıyla Riyad'da düzenlenen toplantının ardından yapılan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gazze'de ivedilikle ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, savaşın ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yasa dışı ve tek taraflı eylem ve ihlallerin sona erdirilmesi çabalarının desteklendiği" ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki "yıkıcı insani krizin ele alınması" çağrısı yapılan açıklamada, Filistin- İsrail çatışması için siyasi bir çözümü içeren siyasi bir sürecin takip edilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, Filistin'in henüz tanınmayan devletler tarafından tanınması, bunun zamanı ve bağlamı konusuna da değinildi.

Filistin devletinin kurulması çabaları ve yeni Filistin hükümetine verilen desteğin yoğunlaştırılması gerektiği, Doğu Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Batı Şeria'da tek hükümete sahip olmanın önemine dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Arap Barış Girişimi kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli çözüme yönelik kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Bunun bölgede Filistin halkının haklarını ve İsrail'in güvenliğini karşılayan adil bir barışı sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Norveçli meslektaşı Espen Barth Eide başkanlığında düzenlenen ortak bakanlar toplantısına Bahreyn, Portekiz, Fransa, Cezayir, Ürdün, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İrlanda, İtalya, Belçika ve Türkiye, Slovenya, Filistin, Katar, Mısır ve İngiltere'den dışişleri bakanları ve temsilciler katıldı.

Ayrıca toplantıya Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden temsilciler de yer aldı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap ve Avrupalı Bakanlar Gazze'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm İçin Mutabık Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 21:03:33. #1.13#
SON DAKİKA: Arap ve Avrupalı Bakanlar Gazze'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm İçin Mutabık Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement