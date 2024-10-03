Arzu Çerkezoğlu\'ndan "Büyük İşçi Buluşması" Mitinginden Milletvekillerine Çağrı: "Vergide Adalet Yasası Oy Birliği ile Geçsin"

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(ANKARA) - DİSK'in "Büyük İşçi Buluşması" mitinginde konuşan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından hazırlanan adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken düzenlemeleri içeren 5 maddelik yasa tasarısının TBMM'den oy birliği ile geçmesi için milletvekillerine çağrıda bulundu. Çerkezoğlı, "Yaşadığımız bu kara tablonun nedeni ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihinin sonucudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında adım adım inşa edilen tek adam rejiminin sonucudur. Bu kara tablonun, milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden Saray rejimidir" diye konuştu.

DİSK, "Artık Yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla Anıtpark'ta "Büyük İşçi Buluşması" mitingi düzenledi. DİSK tarafından düzenlenen "Büyük İşçi Buluşması" öncesi işçiler "Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz" sloganlarıyla Anıtpark'a yürüdü.

Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara milletvekilleri Aylin Yaman ve Gamze Taşçıer, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.

"Ülkede adalet istiyoruz"

Mitingde ilk sözü alan DİSK İç Anadolu Temsilcisi Birgül Kaya, "Bizler emeğimizle, alınterimizle çalışıyoruz. Ücretlerimiz düşüyor. Gelirde adalet istiyoruz. Emekçiden, işçiden çok vergi alınırken patrondan çok az alınıyor. Eğtimde, sağlıkta, kadın erkek arasında eşitsizlik var. Gelir dağılımında, adalette, ülkede eşitsizlik var. Ülkede adalet istiyoruz. Belediyelerde şirket işçileri belediyelerin tüm yükünü kaldırıyor. Belediye şirket işçilerine kadro istiyoruz" dedi.

Mitingte katılımcıları selamlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise "Günlerdir, aylardır alanlardayız. İş yerlerinden başladık. Sayısız mitingler yaptık. Vergi daireleri ve bakanlıkların önünde toplandık. Bugün de yoksuldan alıp zengine veren bu düzenden hesap sormak için, herkesi asgari yaşama mahkum edenlerden hesap sormak için, vergi yükünü bütünüyle halka yükleyenlerden hesap sormak için, sendikal haklarımıza ve kıdem tazminatı kıza göz dikenlerden hesap sormak için bugün yan yanayız" diyerek konuşmasına başladı.

"Emperyalizme karşı Filistin ve Lübnan halkının yanındayız"

Konuşmasında İsrail'in saldırılarına da değinen Çerkezoğlu, "Gelirde adalet istiyoruz, Türkiye'de Dünya'da da adalet istiyoruz. Yanı başımızda İsrail saldırılarını bölgesel bir savaşa dönüştürdü bu vahşetin nereden güç aldığını biliyoruz. Buradan emparyalizme ve işbirlikçilerine karşı Filistin halkının ve Lübnan halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığımız bu kara tablonun nedeni ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihinin sonucudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında adım adım inşa edilen tek adam rejiminin sonucudur. Bu kara tablonun, milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden Saray rejimidir" diyen Çerkezoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkede yaşıyoruz"

"Kriz bizler için var. Enflasyon, hayat pahalılığı bizler için var. Kriz tenceresini kaynatamayan kadınlar için var. Kriz en fazla da gençler için var. Sadece bugünü değil geleceği yok edilen gençlerimiz ve çocuklarımız için kriz var. Bu yaşadığımız sıkıntılarımızı sonuna geliyoruz diyorlar. Daha bugün açıklandı enflasyon rakamı. Buna inanan var mı? Çarşıda, pazarda enflasyonun düştüğünü gören var mı? Enflasyonun nedeni ücret diyorlar. Koca bir yalan arkadaşlar bu. Bu ülkede enflasyonun nedeni şirketlerin aşırı karları. Biz vergimizi verirken milyonlar kar eden ve vergilerini sıfırladığınız şirketler, bankalardır enflasonun nedeni. Bir yandan ücretlerimiz ezilirken diğer yandan da dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkede yaşıyoruz. Dünyada başka bir ülke yokki en zengin ve en yoksul aynı oranda vergi versin. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın istiyoruz.

"Daha fazla vergi almak istiyorsanız etrafınıza, karına kar katan şirketlere bakın"

Bizden topladıkları o vergileri, emeklilikte bizim için harcıyorlar mı? Herkesin ücretsiz sağlık hakkı alabilmesi için, sağlık alanında harcıyorlar mı? Topladıkları vergileri okullara eğitime ayırıyorlar mı? Aç karnına okula giden çocuklarımızın tuvaleti bile temizlenmeyen okullara mahkum edildiği bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Hükümete sesleniyorum buradan: Daha fazla vergi almak istiyorsanız etrafınıza bakın. Etrafınızda karına kar katan şirketlere bakın. Bizim aşımızdan ekmeğimizden elinizi çekin. Kime hizmet ediyorsanız vergiyi de gidin onlardan toplayın. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri de yalan. Bütçe açığının nedeni emekli olduğu da yalan. Hükümetin orta vadeli programında daha düşük büyüme daha düşük enflasyon var. Kullan at işçiliği var. Kıdem tazminatının hakkımızın gasp edilmesine dün olduğu gibi bugün de asla izin vermeyeceğiz. Ölmek var dönmek yok, tazminatı vermek yok. Artık yeter diyoruz. Taleplerimiz çok açık ve net. Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Tüm ücretlerin insanca yaşanacak seviyeye getirilmesini, emekli ücretininin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz.

"Yoksulu yoksul yapan, zengini daha zengin yapan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz"

5 maddelik kanun maddemizin Meclis'te kabul edilmesini istiyoruz: 1. Gelir vergisi ilk dilim oranı yüzde 10'a düşürülsün 2. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar artırılsın. 3. Asgari ücret vergi istisnası işçi lehine uygulansın. 4. İşverene verilen 5 puan SGK prim desteği işçilere de verilsin. 5. Damga vergisi kaldırılsın.

600 milletvekiline Vergide Adalet Yasası'nın oy birliği ile geçmesi çağrısı yapıyoruz. Belediye şirket işçilerine ayrımsız kadro verilmesini, taşeron işçiliğin bu topraktan silinmesini istiyoruz. Yoksulu yoksul yapan, zengini daha zengin yapan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz."