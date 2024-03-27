ASKON Genel Başkanı: Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırtıyor

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Türkiye ekonomisi bütün sıkıntılara rağmen, etrafındaki coğrafi pozisyonu itibarıyla da yaşanan birçok savaşa, birçok krize rağmen büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırtmaya devam ediyor." dedi.

Aydın, Samsun'da bir otelde düzenlenen 2. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin lansmanında yaptığı konuşmada, şehrin Türkiye'nin çok önemli ekonomilerinden biri olduğunu, ihracat rakamlarına bakıldığında ülkeye kattığı değerle ilk 20 il arasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatta geçen yılı yine büyümeyle kapattığına işaret eden Aydın, "2023 yılında 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolarlık ihracat yaptık. Birçok ülkede işsizlik rakamlarının arttığını görürken, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde açıklandı, 1 puan gerileyerek hamdolsun yüzde 9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız. Çevre ülkelere, özellikle gelişmiş ekonomilere bakıldığında, birçoğunda işsizlik rakamları almış başını gidiyor. Birçoğunda daralmalar almış başını gidiyor ancak Türkiye ekonomisi bütün sıkıntılara rağmen, etrafındaki coğrafi pozisyonu itibarıyla da yaşanan birçok savaşa, birçok krize rağmen büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırtmaya devam ediyor." diye konuştu.

Dünya geneli derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Ekonomik veriler, birçok ülkedeki daralma ve sıkıntıya rağmen iyiye doğru devam ediyor. Bu durum yaşanırken iki de önemli konumuz var elimizde. Tabii ki bütün dünya sıkıntı yaşarken Türkiye de güllük güneşlik bir dönem geçirmeyecek. Onu da yaşıyoruz iş dünyası olarak ama iki önemli konuya dikkat etmemiz gereken dönemdeyiz. Birisi tasarruf, ikincisi enflasyonla mücadele konusu. Tasarruf ve enflasyon konusunda önlemlerimizi firmalarımızda almamız gereklidir. Zaten ülkemizde devletimiz birçok alanda tedbirlerini alıyor ancak iş dünyası olarak da hem önümüzdeki süreçte büyüyeceğiz, çünkü ülkenin büyüme hedefi var, yatırımlar yapacağız ama aynı zamanda yapmış olduğumuz yatırımlarla da tasarruflarımızı üst seviyede tutmaya devam edeceğiz."

Aydın, ASKON olarak Cumhur İttifakı kadrolarını desteklediklerini dile getirerek, "Bu meselenin sadece bir şehrin yerel dinamiklerinin çalışması değil, aynı zamanda ülkemizin menfaatleri için çok önemli olduğuna inandığımız bir mesele olduğu için nasıl ki İstanbul'da Murat Kurum dediysek, nasıl ki Ankara'da Turgut Altınok diyorsak, Samsun'da da Halit Doğan başkanımızı, Cumhur İttifakı kadrolarını desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Samsun'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin artık hedefleri gökyüzünün de ötesinde, uzaydadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkede adaletten sanayiye, endüstriye hayatın tüm alanlarında nice devrimler yaptık ama bunların hepsinin ötesinde en büyük kazanımımızın öz güven olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan da iş insanlarının her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Türk dünyası ile yaptıkları anlaşmalarla kentin ihracatının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Samsun'un sağlık şehri olarak anılması nedeniyle ilkini yaptığımız sağlık zirvesinin ikincisini de burada yapma kararı aldık. 2. Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'nde yerli ve yabancı yüzlerce bilim insanını ağırlayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından ASKON'a yeni üye olan iş insanlarına üyelik beratları verildi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile iş insanları katıldı.