Astsubaylar Tazminat Hakkı İçin Eylemde

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önünde tazminat ve özlük hakları talebiyle açıklama yaptı. Dernek Başkanı Hamza Dürger, iktidara seslenerek; "Bizler, sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler, tazminat hakkımızı istiyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da "Bir astsubay 20-25 sene çalıştıktan sonra güvenlik görevlisi olarak çalışmak zorunda kalıyorsa, çay dağıtmak zorunda kalıyorsa bundan utanç duyması gereken, Milli Savunma Bakanlığı'dır" dedi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, MSB önünde tazminat ve özlük hakları talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar, ellerinde "Astsubaylar Tazminat Hakkımız" yazılı dövizler taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da astsubayların eylemine katılarak destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Hamza Dürger, "Bizler astsubaylar olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisi de olsak, Milli Savunma Bakanlığı'mıza bağlıyız. Her türlü hakkımızı alacak ve savunacak yegane kuruluşumuz burası. Biz buraya dinlenmeye değil, hakkımızı alın artık demeye geldik" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın alt kademesi bizleri bir türlü sevmedi"

"Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle savaşmış, kahraman askerlerini sokaklarda hak aramak zorunda bırakmaz ama bu bizlere mecbur bırakıldı" diyen Dürger, şunları söyledi:

"Bundan böyle çareyi sizlerde değil, kendimizde arayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Çare biziz, kendimiziz. TEMAD olarak sadece emekli Astsubaylarımızın hakkını istiyoruz, insanca yaşamak için, onur mücadelemiz için, haklarımızı istiyoruz. Her seçim zamanı bize söz verilen ama nedense devamlı ötelenen haklarımızı istiyoruz, yeter artık, istiyoruz ve alacağız. Bugüne kadar birbirimizi kırıp dökmeden masada anlaşmanın yollarını çok aradık. Çalmadığımız kapı, girmediğimiz kurum, elini sıkmadığımız bürokrat kalmadı. Bizi görmezden gelmeye çalışanlara biz büyüklük gösterdik ve kendimizi tanıttık, gülümsememizi hiç eksik etmedik. Hepimiz için onur mücadelesi haline gelen haklarımızı almak uğruna senelerce mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızla bile her türlü zorluğa karşı defalarca görüştük. Her defasında da bize çok olumlu yaklaşımlarda bulundu. En son 'seçimden sonra' diye bizzat sözleri var. Ama ne varsa alt kademesi bizleri bir türlü sevmedi, sevemedi. Oysa ki bizler üvey evlat değiliz, hele ki Yunan askeri hiç değiliz.

"Sizlerden sadaka değil, haklarımızı istiyoruz"

Biz astsubayları hakir gören zihniyeti, asla kabul etmiyoruz. Kendilerini bizden üstün görüp masa baGında ahkam kesenleri, Allah'a havale ediyoruz. Bundan sonra bizler için olmazsa olmazımız tazminat hakkımız. Bizler, sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler, hakkımız olanı istiyoruz. Bizler, ülkemizde olduğu kadar dünyanın her bir köşesinde, huzur ve barışı sağlayan kahraman astsubaylarız. Hakkımızı yiyebilirsiniz ama hazmedemezsiniz. Bizler, sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler, tazminat hakkımızı istiyoruz."

"Hak ve adalet mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz"

TEMAD üyelerinin açıklamasına destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ise şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla buradayım. Astsubayların yaşadığı sıkıntıları, yaşadığı tazminat problemini dile getirmeköncelikle bir astsubay evladı olarak bana ve arkadaşlarıma düşüyor. Bir astsubay 20-25 sene çalıştıktan sonra emekli olduğunda çocuklarıyla huzur içinde emekliliğini yaşayamıyorsa, emekli olduktan sonra güvenlik görevlisi olarak çalışmak zorunda kalıyorsa, çay dağıtmak zorunda kalıyorsa bundan utanç duyması gereken, Milli Savunma Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı'dır. Buradan bakanlıklara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Astsubayların bu duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. Hak ve adalet mücadelelerinde yanında olmaya devam edeceğiz."