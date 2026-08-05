Avcılar Belediyesi\'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "İhaleye fesat karıştırma" soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

"İHALE MALİYETİ YÜKSELTİLEREK KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİ"

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde, şüphelilerin; kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetin yükselttikleri ve kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri tespit edildiği belirtildi.

3.3 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilerde; Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2022/71389 İKN'li 2022 yılı Avcılar ilçesi geneli muhtelif mahallerde asfalt imalatları yapılması ihalesinde yaklaşık maliyet komisyonunun, kamu birim fiyatlarını araştırmadığı, tamamı piyasadaki şirketlerden yüksek teklifler alarak ihalenin yaklaşık maliyetinin 10 milyon 167 bin 510,22 TL gibi yüksek tutarda belirlendiği ve bu eylemle 3 milyon 302 bin 842,82 TL kamu zararı oluşmasına sebebiyet verildiği tespit edildi.

İHALEYE KATILAN ŞİRKETLER ARASINDAN ORGANİK BAĞ

Başsavcılık tarafından yapılan araştırma sonucunda ihale komisyonunun, isteklilerin sunduğu belgeleri incelemekle yükümlü oldukları ihaleye katılan bazı şirketler arasında organik bağ olduğu ve bu organik bağın ticaret sicil belgesinde görülebilecek durumda olmasına rağmen göz ardı edildiği de yapılan tespitler arasına girdi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılık, 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Talimat kapsamında bugün saat 06.00'da İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.