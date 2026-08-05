Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Avcılar Belediyesi\'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2022 yılında "Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmadan yüksek teklif alarak ihale maliyetini yükselttikleri ve 3 milyon 302 bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri iddia edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "İhaleye fesat karıştırma" soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

"İHALE MALİYETİ YÜKSELTİLEREK KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİ"

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Asfalt İmalatları Yapılması" ihalesinde, şüphelilerin; kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetin yükselttikleri ve kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri tespit edildiği belirtildi.

3.3 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilerde; Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2022/71389 İKN'li 2022 yılı Avcılar ilçesi geneli muhtelif mahallerde asfalt imalatları yapılması ihalesinde yaklaşık maliyet komisyonunun, kamu birim fiyatlarını araştırmadığı, tamamı piyasadaki şirketlerden yüksek teklifler alarak ihalenin yaklaşık maliyetinin 10 milyon 167 bin 510,22 TL gibi yüksek tutarda belirlendiği ve bu eylemle 3 milyon 302 bin 842,82 TL kamu zararı oluşmasına sebebiyet verildiği tespit edildi.

İHALEYE KATILAN ŞİRKETLER ARASINDAN ORGANİK BAĞ

Başsavcılık tarafından yapılan araştırma sonucunda ihale komisyonunun, isteklilerin sunduğu belgeleri incelemekle yükümlü oldukları ihaleye katılan bazı şirketler arasında organik bağ olduğu ve bu organik bağın ticaret sicil belgesinde görülebilecek durumda olmasına rağmen göz ardı edildiği de yapılan tespitler arasına girdi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılık, 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Talimat kapsamında bugün saat 06.00'da İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir ve Bitlis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Bunun adı yargı yolu ile darbedir 4 5 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    mustafa görmüş bunun adi hirsizlik paralar tek kasaya yoplaniyo demek 4 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    zalimin sonu yaklaşınca zulmü de artar. daha da azgınlaşır. ( Hz. Ali) 3 3 Yanıtla
  • Tufan Gürsoy Tufan Gürsoy:
    Ortada bir suç var ise bunu yargılamak darbe midir ? Kanıtı olmadan yargılanan ve cezaya çarptırılan kimi gördünüz bu tarz olaylar çerçevesinde? A partisi B partisi yok.. Suç, parti bakmaz. Yargı parti bakmaz . Kanıt parti bakmaz . Bir sizden bir bizden mantığı yok . Devlet hesap sorar.. Hatası olan bedelini öder . 1 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    İnsanların yorumlarını yandaş olduğunuz için hoşunuza gitmeyenleri yayınlayamayabilirsiniz, herkes artık tutuklanma korkusu ile susturulabilir, troller bu mecralarda düstursuzca karşı tarafı rencide eden yorumlar yapabilir halk susar ama sandık karşısına geldiğinde konuşma zamanı halka geçer o zaman şimdi adaleti silah olarak kullananlar içinde adalet hukuk lazım olur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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