Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren sanıkların 18'er yıl hapsi isteniyor

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Ali Yasak ve Kadir Yasak hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanık Kadir Yasak'ın başka suçlardan da 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

10 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

TUTUKLU SANIKLAR HAZIR BULUNDU

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmaya katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy'deki bir dairenin satışında oluşan para farkı nedeniyle müşteki Suphi Malgaz ile sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan arasında husumet olduğunu açıkladı. Bir restoranda yapılan görüşmede Malgaz'ın arkadaşı olan maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın da bulunduğu ve burada anlaşma sağlandığı kaydedildi. Mütalaada, görüşme sonrasında sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tavırlarından dolayı kendilerini küçük düşürülmüş hissettikleri belirtildi.

18 YILA KADAR HAPİS

Mütalaada 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü ve diğer sanık Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği belirtildi. Burada sanık Kadir Yasak'ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahla ateş ettiği kaydedildi. Mütalaada Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

KADİR YASAK'IN BAŞKA SUÇLARDAN 12 YIL DAHA HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı Kadir Yasak hakkında ayrıca Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü Murat Bilmez'i "silahla yaralama" suçundan 9 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, Abdulkadir Kara hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Gökhan Karakan'ın "yağmaya teşebbüs" suçundan 7,5 yıla kadar, Kerem Öztürk hakkında "yağmaya teşebbüse azmettirme" suçundan 7,5 yıla kadar, Batuhan Aldatmaz hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan" 5 yıla kadar, "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 9 sanığa "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Abdulkadir Kara, Uğur Can Bilge'nin "yağma" suçundan ayrı ayrı beraatlarını, diğer 3 sanığın ise tüm suçlardan beraatlarını talep etti.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada söz verilen sanık Kadir Yasak, "Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Baş fail olarak ne yaptığımı ben de biliyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.Müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ise, "Bir cenazemiz var, iki sene oldu defnedemedik. Ben sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.Mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bakırköy'de bulunan bir dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'ün müşteri aradığı ve bu sırada müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığına yer verilmişti. İkilinin satılacak daireye müşteri bulunması konusunda anlaştığı, müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL fiyat ile alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği iddianamede belirtilmişti. Sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin TL istediğine ve ikilinin 1 milyon 480 bin TL'ye anlaştığına, müşteki Suphi Malgaz'ın anlaşma fiyatı 1 milyon 480 bin TL olmasına rağmen alıcı Ohannes Çatak'a 1 milyon 650 bin TL'ye daireyi sattığına, Ohannes Çatak'ın daireyi aldığına ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin TL satış komisyonu verdiğine iddianamede değinilmişti.

"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR"

Satış işlemlerinin ardından sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın Kapalıçarşı'ya gittiklerine, burada Ohannes Çatak'ı gördüklerine ve daireyi 1 milyon 650 bin TL'ye aldığını öğrendiğine, daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk'ün Suphi Malgaz'ı aradığına, Suphi Malgaz'ın fazladan aldığı 170 bin TL'yi önce inkar ettiğine, daha sonra Gökhan Karakan'ın 'Bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda, ondan öğrendik. Bu parayı bize ödemen gerekiyor' dediğine iddianamede yer verilmişti. Suphi'nin "Farkı vermeyeceğim" dediği, bunun üzerine sanık Karakan'ın "10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm" dediği iddianamede kaydedilmişti.

PARAYI TEHDİT VE BASKI YOLUYLA TAHSİL ETMEYE ÇALIŞTILAR

İddianamede Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da gittiğine, maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in müştekiden almayı hedefledikleri parayı alamadıklarına, bu sebepten ötürü Mahmutyazıcıoğlu'na husumet gütmeye başladıklarına değinilmişti. İddianamede "Müşteki Suphi Malgaz'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan yardım istemesi ve bu parayı maktule devretmesi üzerine sanıkların söz konusu parayı tehdit ve baskı yoluyla bu sefer maktulden tahsil etmeye çalıştıkları, parayı tahsil edemeyince söz konusu cinayet eylemini gerçekleştirdikleri değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

HAPİS CEZALARI İSTENDİ

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 9 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.