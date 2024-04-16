61 sanığın yargılanması devam ediyor! Ayhan Bora Kaplan'a TRT binası önündeki Soylu ile fotoğrafları soruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

61 sanığın yargılanması devam ediyor! Ayhan Bora Kaplan'a TRT binası önündeki Soylu ile fotoğrafları soruldu

Geniş Video İzle

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında dava açılan sanıkların yargılanması devam ediyor. Kaplan, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TRT Binası önündeki ağır silahlı fotoğraflarının sorulmasına Kaplan, ''Devlet görevlilerini suçlamamı bekliyorlar. Ben bu sorunun cevabını burada veremem. Özel size söyleyebilirim. Çünkü hemen internete düşüyor burada söylediklerim. Bunun için de önlem almanız gerek'' yanıtını verdi.

16.04.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında dava açılan sanıkların yargılanması devam ediyor. Yargılamanın dünkü duruşmasına katılan, ancak savunma yapmayan sanık Ayhan Bora Kaplan, bugünkü duruşmada savunma yapmaya başladı.

"DEVLET GÖREVLİLERİNİ SUÇLAMAMI BEKLİYORLAR"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TRT Binası önündeki ağır silahlı fotoğraflarının sorulmasına Kaplan, "Devlet görevlilerini suçlamamı bekliyorlar. Ben bu sorunun cevabını burada veremem. Özel size söyleyebilirim. Çünkü hemen internete düşüyor burada söylediklerim. Bunun için de önlem almanız gerek" yanıtını verdi.

61 SANIĞIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde devam ediliyor. Davanın dünkü duruşmasında sanıklardan Ali Dönmez, Barış Kurt, Ali Şallı, Arif Buğra Meşen, Cemil Kumaşcıoğlu Emir Akyol, Ersoy Yahya ve Ferit Çelik de suç örgütüne üye olmadıklarını ve suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulunmuştu.

"GÖZALTINDA İŞKENCE" İDDİASI

Kaplan, bugünkü duruşmada, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek savunmasına başladı. Sanık Kaplan, "Kaçarken yakalandığım söylendi. Kaçacak insan iki gün önce tarifeli uçak bileti alır mı, geri zekalı mı? Kaçacak adam kendi pasaportu, kendi arabasıyla gider mi?" dedi. Gözaltına alındığı sırada yere yatırılmasının da tamamen şov amaçlı olduğunu ileri süren Kaplan, gözaltı sürecinde polislerin kendisine işkence yaptığını öne sürdü ve "Gelen giden polis 'Lan sen misin Bora Kaplan?' diye tekme attı" iddiasında bulundu.

"DEVLET GÖREVLİLERİNİ SUÇLAMAMI BEKLİYORLAR"

Mahkeme Başkanı'nın, "TRT'ye gittiğinizde nereden buldunuz uzun namlulu silahları?" sorusuna Kaplan, "Devlet görevlilerini suçlamamı bekliyorlar. Ben bu sorunun cevabını burada veremem. Özel size söyleyebilirim. Çünkü hemen internete düşüyor burada söylediklerim. Bunun için de önlem almanız gerek" yanıtını verdi.

"AĞZINDA HASTALIK VAR" İDDİASI

Erkan Doğan'ı alıkoyarak iki gün boyunca şiddet uygulamadığını öne süren Kaplan, "Bu adamı günlerce eziyet etme gibi bir durum olamaz. Doktor dahi çekse dişlerini kan kaybından ölür adam. O kadar işkence gördüyse nasıl iple sarkıtarak aşağı inip kaçıyor? Adamda zaten hastalık varmış. Bir tokat vurulduğunda dişleri dökülecek bir hastalığı varmış. Biz fazla ceza alalım diye o kadar abartmış ki ifadesini inandırıcılığını yitirmiş. Bu suçlamaları asla kabul etmiyorum" dedi.

"MAHFUZ TATAR'I TANIMAM ETMEM"

Ardından Mahfuz Tatar cinayetine dair savunma yapan Kaplan, "Ben tanımam etmem, şaşkınlık içerisindeyim. Onca emek verdiğim, masraf verdiğim eğlence mekanı Tren'in açılışının ikinci gününde 29 Eylül'de yaşanmıştır bu olay. Açılıştan bir gün sonra yorulduğum için gelmeyeceğim dedim. Konserin olduğu gün evime gittim, yattım dinlendim. Mahfuz Tatar'ın geldiğinden haberim yoktur. Ben kapıda karşılama değilim ki her geleni göreyim. İçerisi de loştur benim dışarıyı görme imkanım yoktur. 2-3 mekan gezdikten sonra gelmişler Mahfuz Tatarlar zaten geldiklerinde alkollülermiş" diye konuştu.

"TELEFONUMU UMUT ÇABUK'A BIRAKIRIM GENELDE"

Telefonunu genelde Umut Çabuk isimli kişiye bıraktığını ifade eden Kaplan, "Önemli günlerde telefonumu. Cinayet öncesinde de Umut Çabuk ile birlikte telefonumun baz verdiğimi göreceksiniz. İnsanlar da millete hava atmak için sürekli beni arıyor 'dur o mekanın sahibi benim tanıdığım' diyerek. Öte yandan ben konserin önemli yerlerinde eşime dostuma yer arıyorum bazen de çatışma çıkıyordu bu yüzden. Ben de telefonumu bu yüzden Umut Çabuk'a bırakıyordum" dedi.

"MAHFUZ'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GECE BEN ORDA DEĞİLDİM"

"Mahfuz öldürüldüğü gece ben orada değildim" diyen Kaplan, "Ama orada gördüğünü söyleyen tanık var?" sorusunu soran Mahkeme Başkanı'na "Onunla ilgili de konuşacağım" dedi. "Daha önce neden telefonunun Umut Çabuk'ta olduğunu hiç söylemedin?" diye soran Mahkeme heyeti başkanına "Neden söyleyeyim ki efendim ben desem Umut Çabuk hakkında da pek çok şey söylenecekti. Küfürleşmeden kaynaklı meydana gelen olayı benim üstüme yıkmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten adam öldürme", "nitelikli kasten adam öldürme", 'kasten yaralama", 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet', "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

61 sanığın yargılanması devam ediyor! Ayhan Bora Kaplan\'a TRT binası önündeki Soylu ile fotoğrafları soruldu
Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 61 sanığın yargılanması devam ediyor! Ayhan Bora Kaplan'a TRT binası önündeki Soylu ile fotoğrafları soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oktay büyük : Millettin malına alınterine çöküp YüZ milyonlarca dolarlık malvarlıpına lüks arabalarıma bankadaki kendi ve ailesi üzerindeki menkul gayrimenkul mallar el konulöadıkça halka millete hazine irat kaydedilmedikçe, bu yargılamanın samimiyetine inanmam, bu adama ve avanelerine en büyük ceza gaspla yapmayla hile tehdit ile halktan çaldığı nı hazineye geri almak tır 141 2 Yanıtla Yunus Durak: Önce bu suç örgütlerinin neden, kimin ihmali veya kastı ile bir anda mantar gibi çoğaldığını sorgulamak lazım 108 2 Ali Arslan: Öncelikle soylu sorgulanmalı 74 7
  • Depechs Modes: hey gidi süslü 130 7 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Devletin mahfayaya, çeteye, uyuşturucu tacirlerine, silah kaçakçılarına acımaması gerekiyor 121 2 Yanıtla
  • Beykozlu: Öyle şeyler söylemek isterdim ki gözümü cezaevinde açmak istemiyorum:)) 88 10 Yanıtla
  • Serkan Basar: Çorba içmeye gidiyorduk tesadüf karşılaştık ve hatıra olsun diye resim çekildik :)) eeee elinizdeki silahlar ??? eeeee şeyyyyy çorba karıştırmak için yanımızdaydı :) 77 5 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Troller işsiz mi kaldı? Abuzer Kadayıf da yok iktidar yanlısı yorumlar da dislikelar da yok. 200 bin trol beslemek yerine 200 bin inek besleyip et ve süt sorununu çözmeye mi karar verdiler? 70 5 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Tipine bakıyorum Ayhan kimmm mafia kim? :))) mause 22 2 Yanıtla
  • Depo olarak kullanılan alan küle döndü
    19:44 Depo olarak kullanılan alan küle döndü

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Ziyaret Etti
    19:43 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Ziyaret Etti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.

  • Alanya'da horoz dövüşü operasyonu: 53 kişiden biri tutuklandı
    19:38 Alanya'da horoz dövüşü operasyonu: 53 kişiden biri tutuklandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.

  • Düzce'de Otomobilin Bariyere Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
    19:38 Düzce'de Otomobilin Bariyere Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

    Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

  • Sincan Cezaevi'nde tahliye talepleri ve beraat isteği
    19:33 Sincan Cezaevi'nde tahliye talepleri ve beraat isteği

    Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

  • Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
    19:33 Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

  • Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı
    19:27 Kütahya İl Genel Meclisi'nde yeni dönem heyecanı

    Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.

  • TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri ile bir araya geldi
    19:26 TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri ile bir araya geldi

    TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'da resmi ziyarette bulunarak Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi. Taraflar, Gürcistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin önemini vurgulayarak, işbirliğinin derinleşeceği umudunu dile getirdi.

  • Dodurga Esnaf Odası Başkanı, Belediye Başkanını Kutlama Ziyaretinde Bulundu
    19:24 Dodurga Esnaf Odası Başkanı, Belediye Başkanını Kutlama Ziyaretinde Bulundu

    Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı kutlama ziyaretinde bulundu. Türkoğlu, ziyarette Çetinkaya'yı tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Türkoğlu, esnaf olarak beklentilerini Çetinkaya'ya iletti. Çetinkaya da, esnafın taleplerine duyarlı olacağını belirtti.


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:46:57. #1.13#
SON DAKİKA: 61 sanığın yargılanması devam ediyor! Ayhan Bora Kaplan'a TRT binası önündeki Soylu ile fotoğrafları soruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement