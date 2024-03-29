CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: \'Korku dağları sarmış\'

Güncel

ERKAN KARACA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, bir dizi programa katılmak üzere Çorum'da, "Gittiği yerlerde Ankara ve İstanbul'a sahip çıkın çağrısında bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu bana eğer bir cümle ile özetle derseniz; korku dağları sarmış derim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Çorum'da CHP Çorum İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Nazlıaka şunları söyledi:

"KORKU DAĞLARI SARMIŞ"

"Gittiği yerlerde Ankara ve İstanbul'a sahip çıkın çağrısında bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu bana eğer bir cümle ile özetle derseniz; korku dağları sarmış derim. İstanbul'da da Ankara'da da sokaklarda saha çalışmaları yapmış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten de sokaklarda bambaşka bir rüzgar esiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok kıymetli çalışmalara imza attılar. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' derler. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dara düşenlerin yanındaydı. Örneğin şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında bizler ilk kez herkese açık bir ihale gerçekleştirdiğimizde internetten bunu yayınladığımızda boru ihalesi olmasına rağmen 400 bin kişi katılmıştı Ankara'dan izleyici olarak. Taktir edersiniz ki ihaleye katılan 400 bin kişinin bir boru ihalesine ilgi duyması yani ihaleye katılma noktasında ilgi duyması mümkün değil ama halkın özlediği o hesap verebilirlik şeffaflık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sayesinde yaşatıldı.

"CUMHURİYET HALK PARTİLİ BELEDİYELER DÜŞEN KİM VARSA YANINDAYDI"

Diğer taraftan dara düşen kim varsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler onların yanındaydı. Çünkü bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımıza göre, aç yatan bir komşunuz varsa siz tok uyuyamazsınız ve bunu gerçekleştirirken de sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla yaptı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Özellikle pandemi döneminde halk iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler varmış dedi ve bu belediyeler sadece Ankara'da İstanbul'da büyükşehirlerde değil Çorum'daki yurttaşlarımıza da destek oldular. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. İnşallah Levent başkanımız 1 Nisan'da belediye başkanı olduğunda sadece Çorum'un değil, aynı zamanda Türkiye'nin birçok büyükşehir belediyesinden gelecek kaynaklarla da Çorumlulara çok yoğun bir hizmet sunabilecek. Çünkü biz kendi aramızdaki dayanışmayı kültürümüz de bunu gerektirdiği için dayanışma kültürüyle hareket etmeyi çok ama çok önemsiyoruz.

"CUMHURBAŞKANI HEMŞERİCİLİK İLE TABLO DEĞİŞTİRME GAYRETİ İÇERİSİNDE"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat, Amasya ve Çorum illerinde düzenlediği mitinglerde meydanlardaki insanlardan Ankara ve İstanbul illerindeki yakınlarını arayıp oy AKP'li adaylara oy vermelerini istemesiyle ilgili bir soru üzerine, "Halk Kararını vermiş durumda Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında olacak ki hemşehricilik desteği ile değiştirebilir miyim gayreti içeresinde ama tablo çok net diye görüyoruz. Tabii Ankara ve İstanbul'daki vatandaşlarımızı nasılsa kazanıyoruz oy kullanmayalım konforuna sevk etmemeli ve bu vesileyle Ankara ve İstanbul'daki tüm yurttaşlarımızı oy vermeye Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye davet ediyorum" dedi.

"17 BAKAN DEĞİL İSTERSE 170 BAKAN GELSİN, HALKIN İKTİDARINI HİÇ KİMSE DEĞİŞTİREMEZ"

Nazlıaka, basın mensuplarının İstanbul seçimleri için 16-17 Bakanın seçim propagandası yapmasının sorulması üzerine de Nazlıaka şunları söyledi:

"Aslında sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a kendisi gitmeyi planlıyordu. Baktı ki İstanbul seçimi onlar açısından zorda eğer kendisi İstanbul'a giderse seçimi kaybettiğinde kendisi kaybetmiş gibi bir duruma düşmemek için bakanlarını sahaya sürdü. Ama isterse 17 bakan isterse 170 bakan gelsin halkın iktidarını hiç kimse değiştiremez. Biz halkın partisi olarak halkın iktidarını kurmaya kararlıyız."