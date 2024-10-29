Azerbaycan\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Gafarova, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutladı ve iyi dileklerini ifade etti.

101 yıl önce kahraman Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek bir amaç etrafında birleşerek istiklal mücadelesindeki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirten Gafarova, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanının yılmaz iradenin kesin ve nihai zaferi olduğunu vurguladı.

Gafarova, "Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana her türlü zorluğu ve engeli aşarak, devletini koruma, güçlendirme ve bağımsız ulusal kalkınmasını sağlama yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Özellikle Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği başarılar, ne kadar ilerlediğinin açık kanıtıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğinde siyasi, ekonomik, askeri, bilimsel, teknolojik ve diğer alanlarda büyük ilerlemeler kaydetti." dedi.

Türkiye'nin küresel süreçlerde belirleyici etkiye sahip olduğunu, barış ve istikrara büyük katkılar sağladığını söyleyen Gafarova, Türkiye'nin her başarısından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gafarova, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a siyasi ve manevi desteğinin iki ülke arasındaki birlik ve dayanışmayı tüm dünyaya gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:

"Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik ve dostluk ilişkileri tarihi dönemini yaşıyor. Devlet başkanlarımızın iradesi ve ortak çabaları sayesinde bu ilişkiler en yüksek noktasına, müttefiklik düzeyine ulaştı. Bu kardeşlik ilişkisi aynı zamanda ortak refaha ve ilerlemeye de hizmet etmektedir."

Türkiye, Azerbaycan'ın en güçlü destekçisi olmayı sürdürecektir

Bakü Büyükelçisi Bağcı da Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm kahramanları, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Bağcı, Cumhuriyet'in kazandırdığı değerleri her alanda daha da ileri taşımak, Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birlik ve beraberlik ruhu içinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük dayanağının güçlü, kendine yeterli, küresel fırsatlara erişimi olan milli bir ekonomi olduğunu vurgulayan Bağcı, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek ve çeşitlendireceğiz. Bu yönüyle ilk hedefimiz, ailemiz olan Türk Devletleri ile karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ve işbirliklerini daha da artırmaktır." diye konuştu.

Bağcı, İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinerek şunları kaydetti:

"Küresel yönetişim sistemi tıpkı 30 yıl evvel Karabağ'da yaşanan zulüm ve katliamlara, işgale sessiz olduğu gibi bugün de Gazze'de tüm olup bitene, yapılan katliama, soykırıma kör, sağır ve dilsizdir. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne bir kınama kararı çıkarabilmekte ne de kalıcı bir ateşkes kararı alabilmektedir. Küresel sistem çökmüştür. İşlevsizdir. Karar alamamaktadır. Türkiye olarak varisi olduğumuz köklü miras çerçevesinde bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürüyor ve sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, tüm bu adaletsizliklere karşı durmaya, Filistin başta olmak üzere dünyada barış, huzur, istikrar ve refah arayışının bayraktarlığını yapmaya, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Dünya Beşten Büyüktür ve Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diye haykırmaya devam edecektir."

Bağcı, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerine yönelik ise şunları söyledi:

"Karabağ'da zafere ulaşmak için 'tek yumruk, tek yürek' olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, bugün sahadaki kazanımlarını masaya da taşımak için canla başla çalışmaktadır. Türkiye, haklı diplomasi mücadelesinde Azerbaycan'ın en güçlü destekçisi olmayı sürdürecektir. Türkiye, işgalden kurtarılan Karabağ'a geri dönüşün sağlanması için yeniden imar ve inşa sürecinde üstlendiği gerek altyapı gerek üstyapı projelerinin gerçekleşmesinde kamu ve özel sektör tecrübesiyle büyük ve stratejik rol oynamaktadır. Enerji alanında gerçekleştirilen güçlü işbirliğimizi başta savunma ve savunma sanayi olmak üzere her alanda ilerletmekle ve 8 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanlarımızca hedeflenen 15 milyar dolara çıkartma hususunda kararlıyız."

Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.