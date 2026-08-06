Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika
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Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve diğer 3 sanığın tutukluluk hali devam etti.

(İSTANBUL) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş Davası'ndaki tutukluluk incelemesinde Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davada tutuklu olarak yargılanan 7 isimden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi. Kararı avukat Tuğçe Duygu Köksal sosyal medya hesabından "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak" paylaşımıyla duyurdu.

CMK'nın 108. maddesi kapsamında yaptığı aylık tutukluluk incelemesinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan diğer isimler Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile avukat Celal Tekin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Silivri'deki Yeni Duruşma Salonu'nda devam eden yargılamada 24 Ağustos'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediyesi, Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, Oya Tekin, 3. Sayfa, Politika, Beşiktaş, İstanbul, Avcılar, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika
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