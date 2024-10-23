Aziz Nikolaos'un Mozaiği Kapatılmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aziz Nikolaos'un Mozaiği Kapatılmamalı

Aziz Nikolaos\'un Mozaiği Kapatılmamalı

Prof. Dr. Konyar, Aziz Nikolaos'un mozaik zeminin koruma adı altında kapatılmasının yanlış olduğunu belirtti.

23.10.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL Üniversitesi'nden (İÜ) Prof. Dr. Erkan Konyar, Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un ayak bastığı mozaik zeminin üzerinin kapatılmasının doğru olmadığını, koruma önlemleri alınarak görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Demre'de milattan sonra 4'üncü yüzyılda piskoposluk yapıp, uzun yıllar yaşayan ve ölümünden sonra da ismini taşıyan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne gömülen, tüm dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı Aziz Nikolaos'un 2022'deki kazılarda bulunan, ayak bastığı mozaik zeminlerin üzerinin kapatılması tepki çekti.

HEM BİLİMSEL HEM TANITIM ANLAMINDA DOĞRU DEĞİL

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Erkan Konyar, hem bölgeye turist çekmek istenip hem de böyle değerli mozaiklerin üstünün kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, "Korumak amacıyla Koruma Kurulu bunun kapatılmasına karar vermişse, dünya üzerinde bir sürü örneği var. Yani koruma önlemleri alınıp, bu kadar değerli, inanç turizmi ve birçok yönden burayı görmeye gelenlerin yeni lokasyonlar da oluşturulması açısından korunması ve gösterilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da haberi yok, haberi olsa böyle bir olayın gerçekleştiğini bilse gerekli müdahaleyi yapar. Sanki lokalde Koruma Kurulu'nun aldığı bir karar gibi görünüyor. Bir taraftan Demre'ye turist çekilmek isteniyor ve çalışılıyor, inanç turizmi desteklenmeye çalışılıyor. Bu kadar değerli bir görselin üzerinin kapatılması hem bilimsel hem tanıtım anlamında doğru değil" diye konuştu.

'GÖRÜNÜR KILINMASI GEREKİYOR'

Aziz Nikolaos'un ayak bastığı mozaikler olması sebebiyle çok değerli olduklarına dikkati çeken Prof. Dr. Konyar, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olaya müdahale etmesi ve bu kadar değerli mozaikleri tekrar görünür kılması gerekiyor. Hangi çağda yaşıyoruz, üstünü kapatıp koruma diye bir şey yok. Üstü açık koruma önlemlerini alıp, insanların da görmesi, görünebilir hale getirmemiz gerekiyor. Artık o kadar çok teknik var ki, bunları saklamak yerine tam tersi açmamız gerekiyor. Teknoloji o kadar gelişti ki çok basit önlemlerle koruyabiliyor, görünür kılabiliyorsunuz. Kapatmanın hiçbir anlamı yok. Tepki topluyor tabii böyle şeylerin kapatılması. Türkiye'nin imajı ve kültür turizmi anlamında 'niye kapatıldı' gibi bir sürü komplo teorisi. Bunlara hiç gerek yok. Açık önlemler alıp camekan veya başka bir şekilde, o kadar çok yöntem var ki. Maliyetleri de çok yüksek değil."

Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Kültür Sanat, Erkan Konyar, Noel Baba, Antalya, Kültür, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Nikolaos'un Mozaiği Kapatılmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:33:36. #1.12#
SON DAKİKA: Aziz Nikolaos'un Mozaiği Kapatılmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.