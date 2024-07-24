Bahçelievler\'deki Tehlikeli Sitenin Durumu

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Hadican EROL/ Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Yüzlerce kişinin yaşadığı 4 bloklu sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluştuğu görüldü. Binaların eğimli duruşu ve bakımsız haline rağmen kiraların da 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiği öğrenildi. Bir müteahhit ile sitenin dönüşümü için pazarlık sürecinde olduklarını belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirtti. Ev sahibi Cafer Sayan, 'Oturmaya devam ediyoruz, nereye gideceğiz? Korkunun ölüme faydası yok. Burada kiralar; Allah'ı olmayan ne kadarı varsa, o kadar var. Burada 10 bin liradan aşağı daire yok, 12-13 ve 15 bine kadar da çıkıyor. Bu blokta 22 daire var, 5'er kişiden hesaplasan yaklaşık 100 kişi yaşıyordur" dedi. Kentsel dönüşüme yönelik uyarı ve çalışmaların devam ettiği İstanbul'da kendi kendine çökme riski bulunan birçok yapı olduğu belirtiliyor. Son dönemde Bahçelievler'de 27 Haziran'da aynı gün içinde 2 farklı binada çökme meydana gelmiş, 2 Haziran'da ise Küçükçekmece'de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bahçelievler'de bulunan 4 bloklu 30 yıllık bir sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Yüzlerce kişinin yaşadığı 104 daireli blokların dış cephelerinde derin çatlaklar, zemin kısmında kayma ve boşluklar olduğu; bazı noktalarda ise küçük çaplı çökmelerle enkaz görüntüsünü andıran beton yığınları oluştuğu görüldü. Binalardaki bazı noktaların gözle görülebilir şekilde eğimli duruşu, bazı noktalardaki balkonların ise demir destekler yardımıyla ayakta durması göze çarptı. Binalardaki kopmuş ve çatlamış bölümlerin içinde ise paslanmış demir malzemeler ve kolayca parçalanabilen bir beton yapısı olduğu görüldü. Maddi sıkıntılar ve geçmiş dönemde ev sahiplerinin tamamının dönüşüm konusunda anlaşamaması gibi sebeplerle bu zamana kadar kentsel dönüşüm süreci başlatılamamış sitenin sakinleri bir müteahhit ile halen görüşme halinde olduklarını belirtti.

KİRALAR 10-15 BİN LİRA ARASINDA

Site sakinleri; dış çatlakları ve görünümüne rağmen binada kiraların 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini aktardı. Geniş bir alanda yer alan ve çevresinde de birçok apartman bulunan sitenin orta bahçesindeki koridorun ise diğer çevre sakinleri tarafından da sokak benzeri geçiş rotası olarak kullanıldığı görüldü. Site sakinlerinin bir kısmı, maddi sıkıntılar ve kira fiyatlarından dolayı müteahhitle anlaşma yapılması halinde de bina yıkılana kadar sitede yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.

HAZİRAN AYINDA 3 BİNA KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ

Kentsel dönüşüme yönelik uyarı, proje ve çalışmaların devam ettiği İstanbul'da kendiliğinden çökme riski bulunan birçok yapı olduğu biliniyor. Son dönemde; Bahçelievler'de 27 Haziran'da aynı gün içinde 2 farklı binada kısmi çökme meydana gelmiş, 2 Haziran'da ise Küçükçekmece'de çöken bir binada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

"KORKUNUN ÖLÜME FAYDASI YOK"

Site sakini Cafer Sayan, "Kentsel dönüşüm sürecine başvurdular. Bu Pazartesi herhalde imza vereceğiz. Oturmaya devam edeceğiz, nereye gideceğiz? Korkunun ölüme faydası yok. Şimdi buraya 10 kat veriyorlar, yukarıya 9 ve 8 kat. 95 daireden 85 taneye yakını düşüyor müteahhide.

"10 BİN LİRADAN AŞAĞI KİRA YOK"

Site hakkında bilgi veren Sayan, "Burada kiralar Allah'ı olmayan ne kadarı varsa, o kadar. 10 bin liradan aşağı kira yok. 12-13 ve 15 bin civarı. Bu blokta 22 daire var, 5 kişi yaşasa her bir evde 100'e yakın kişi var" dedi.

"10 YILDIR BÖYLE

Son dönemde farklı binalarda yaşanan çökmeleri de duyduğunu söyleyen site sakini Hasan Özcan, " Duyduk, başka yerlerde de oldu. Bizler müracaat yaptık, bir müteahhitle anlaştık. 4 blok da var burada. 10 yıldır çatlaklar içinde yaşıyoruz" dedi.

"2 KOLON ÇÜRÜK DENDİ"

Özcan, "Ben 2002'de yöneticiydim. Deprem sonrasında bir profesör getirdim. İçeride depo vardı, onları sök dedi, başka koyduk. Bize 2 kolonun çürük olduğunu onları yaptırmamız gerektiğini söyledi, daha da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"EMEKLİYİZ NASIL GİDECEĞİZ"

Emekli olduğunu ve gelecek süreçte başka yerde yaşamaya maddi durumu olmadığını ifade eden Özcan, "Mecburuz emekliyiz, nasıl gideceğiz? Burada yüzde 80 emekliler oturuyor. Müteahhit burada 90 daire varsa 180'e çıkartacak, bizim daireleri küçültecek, öyle yaparsak öyle kabul edelim dedi. Biz de kabul ettik. Burada oturacak bir vatandaşın verecek parası yok" dedi.