Bakan Göktaş: 2028 sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2\'ye yüseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' projesi için protokol imzalandı. Programda konuşan Mahinur Özdemir Göktaş, "2028 yılı sonuna kadar, kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığımız 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız elimizdeki en güçlü enstrümanımızdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Programa Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ile kadın girişimciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Göktaş, bakanlık olarak her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirterek kadın istihdamını artırmak için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, Hepsiburada ile "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolünü imzalayarak uzun vadeli bir işbirliği sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol bu alanda kadın girişimciliğini güçlendirmek adına kıymetli bir adım olacak. Hepsiburada gibi yeni nesil ticaret platformlarının bu konuya hassasiyet göstermelerini ve aktif bir rol üstlenerek kadın girişimcilere destek olmalarını ayrıca önemsiyor ve takdir ediyoruz. 'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı sürdürülebilir kalkınmanın bir itici gücü olduğuna inanıyoruz. Kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, özel sektörle de işbirliği içinde kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Böylece daha çok kadının hayatına dokunmayı, daha çok insanın refahını artırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza destek veren bütün paydaşlarımıza ve Hepsiburada'ya teşekkür ederiz" dedi.

'KADINLAR DOĞAL GİRİŞİMCİLERDİR'

Bu tür işbirliklerini çok önemsediğini söyleyen Bakan Göktaş, "Kadınlar, bir parçası oldukları topluluklar için değer üreten doğal girişimcilerdir. Kadınlar, sahip olduğu bu eşsiz üretim potansiyeli, değişen koşullara uyum becerisi ve ileri görüşlülüğüyle ekonomik alanda büyük başarılara imza atmıştır. Bu anlamda, kadınların çok yönlü potansiyelini doğru yönlendirebilen işbirliklerini çok önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu işbirlikleriyle, öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojik gelişmeler, alternatif girişimcilik fırsatları sunuyor. Özellikle e-ticaret, kadın girişimciliğini teşvik eden, son derece geniş imkanlar sağlıyor. Kadın girişimciler, dijital platformların esnek çalışma saatleriyle ev ve iş hayatları arasında denge kurabilecekleri bir ortama da sahip oluyor aslında. E-ticaretin getirdiği fırsatlar ve avantajlarla markalarını daha hızlı tanıtabiliyor, yerel pazarlardan global pazarlama ağlarına doğru genişleyen ticaret ağına ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

'KADINLARIN EKONOMİK YÖNDEN GÜÇLENMELERİNİ HEDEFLİYORUZ'

Kadın işgücü ve istihdamı konusunda bakanlık olarak hedeflerinden de bahseden Göktaş "Bugün Hepsiburada ile kurduğumuz işbirliğinin girişimci kadınların e-ticaret alanındaki becerilerini ve faaliyetlerini artırmalarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor. 12. Kalkınma planımız da, bu politikaların yer aldığı somut adımları ve hedefleri içermesi, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak bir yol haritası sunması açısından kıymetlidir. Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığımız 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız elimizdeki en güçlü enstrümanımızdır. 5 temel politika, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşan eylem planımız kapsamında; kadınların değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

'HER KADIN GİRİŞİMCİMİZE 1 MİLYON LİRA CİROYA ULAŞANA KADAR YÜZDE 50 KOMİSYON İNDİRİMİ'

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığımızla bambaşka bir seviyeye çıkıyoruz. Türkiye'deki girişimci kadınları bambaşka bir seviyeye çıkarmaya söz veriyoruz, ant içiyoruz. Başka yerlere götürmeye globalde, Türkiye'de dünya markaları çıkarmaya söz veriyoruz. 58-60 bini 120 bin yapmaya söz veriyoruz ve bunun için yorulmadan çabalarımıza elimizden gelenin en iyisiyle devam ederek oluşturmaya devam edeceğiz. Bu protokol çok önemli. Türkiye'de değil aslında ben dünyada da e-ticaretle uzun yıllar uğraştım. Bu dünyaya Türkiye'nin oluşturduğu muhteşem örneklerden biri. Hem kadın girişimciliğinde hem de kadınların e-ticarete atılmasında Türkiye'de kamunun bu şekilde inanılmaz önemli bir örnek oluşturmasında ülkemiz için çok kıymetli buluyoruz çok teşekkür ediyoruz. Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak için her kadın girişimcimize 1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi sağlayacağız. Pazarlamasını ücretsiz yapacağız. Kargosunu taşıyacağız elinden tutacağız. Sorularına cevap vereceğiz ve her türlü desteği vereceğiz. Hem kadın girişimcilerimize hem kadın kooperatiflerimize en güçlü desteği sağlayacağız. E-ticarete girmek isteyen kadınların önünde önemli bir engel finansman oluyor" dedi. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Törenin ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ve programa katılan kadın girişimciler fotoğraf çektirdi.