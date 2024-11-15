Bakan Göktaş: 2028 sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yüseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş: 2028 sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yüseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Bakan Göktaş: 2028 sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2\'ye yüseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' projesi için protokol imzalandı.

15.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın himayesinde 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' projesi için protokol imzalandı. Programda konuşan Mahinur Özdemir Göktaş, "2028 yılı sonuna kadar, kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığımız 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız elimizdeki en güçlü enstrümanımızdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Programa Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ile kadın girişimciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Göktaş, bakanlık olarak her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirterek kadın istihdamını artırmak için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, Hepsiburada ile "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolünü imzalayarak uzun vadeli bir işbirliği sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol bu alanda kadın girişimciliğini güçlendirmek adına kıymetli bir adım olacak. Hepsiburada gibi yeni nesil ticaret platformlarının bu konuya hassasiyet göstermelerini ve aktif bir rol üstlenerek kadın girişimcilere destek olmalarını ayrıca önemsiyor ve takdir ediyoruz. 'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı sürdürülebilir kalkınmanın bir itici gücü olduğuna inanıyoruz. Kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, özel sektörle de işbirliği içinde kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Böylece daha çok kadının hayatına dokunmayı, daha çok insanın refahını artırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza destek veren bütün paydaşlarımıza ve Hepsiburada'ya teşekkür ederiz" dedi.

'KADINLAR DOĞAL GİRİŞİMCİLERDİR'

Bu tür işbirliklerini çok önemsediğini söyleyen Bakan Göktaş, "Kadınlar, bir parçası oldukları topluluklar için değer üreten doğal girişimcilerdir. Kadınlar, sahip olduğu bu eşsiz üretim potansiyeli, değişen koşullara uyum becerisi ve ileri görüşlülüğüyle ekonomik alanda büyük başarılara imza atmıştır. Bu anlamda, kadınların çok yönlü potansiyelini doğru yönlendirebilen işbirliklerini çok önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu işbirlikleriyle, öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz. Günümüzde teknolojik gelişmeler, alternatif girişimcilik fırsatları sunuyor. Özellikle e-ticaret, kadın girişimciliğini teşvik eden, son derece geniş imkanlar sağlıyor. Kadın girişimciler, dijital platformların esnek çalışma saatleriyle ev ve iş hayatları arasında denge kurabilecekleri bir ortama da sahip oluyor aslında. E-ticaretin getirdiği fırsatlar ve avantajlarla markalarını daha hızlı tanıtabiliyor, yerel pazarlardan global pazarlama ağlarına doğru genişleyen ticaret ağına ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

'KADINLARIN EKONOMİK YÖNDEN GÜÇLENMELERİNİ HEDEFLİYORUZ'

Kadın işgücü ve istihdamı konusunda bakanlık olarak hedeflerinden de bahseden Göktaş "Bugün Hepsiburada ile kurduğumuz işbirliğinin girişimci kadınların e-ticaret alanındaki becerilerini ve faaliyetlerini artırmalarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor. 12. Kalkınma planımız da, bu politikaların yer aldığı somut adımları ve hedefleri içermesi, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak bir yol haritası sunması açısından kıymetlidir. Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadının işgücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığımız 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız elimizdeki en güçlü enstrümanımızdır. 5 temel politika, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşan eylem planımız kapsamında; kadınların değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

'HER KADIN GİRİŞİMCİMİZE 1 MİLYON LİRA CİROYA ULAŞANA KADAR YÜZDE 50 KOMİSYON İNDİRİMİ'

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığımızla bambaşka bir seviyeye çıkıyoruz. Türkiye'deki girişimci kadınları bambaşka bir seviyeye çıkarmaya söz veriyoruz, ant içiyoruz. Başka yerlere götürmeye globalde, Türkiye'de dünya markaları çıkarmaya söz veriyoruz. 58-60 bini 120 bin yapmaya söz veriyoruz ve bunun için yorulmadan çabalarımıza elimizden gelenin en iyisiyle devam ederek oluşturmaya devam edeceğiz. Bu protokol çok önemli. Türkiye'de değil aslında ben dünyada da e-ticaretle uzun yıllar uğraştım. Bu dünyaya Türkiye'nin oluşturduğu muhteşem örneklerden biri. Hem kadın girişimciliğinde hem de kadınların e-ticarete atılmasında Türkiye'de kamunun bu şekilde inanılmaz önemli bir örnek oluşturmasında ülkemiz için çok kıymetli buluyoruz çok teşekkür ediyoruz. Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak için her kadın girişimcimize 1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi sağlayacağız. Pazarlamasını ücretsiz yapacağız. Kargosunu taşıyacağız elinden tutacağız. Sorularına cevap vereceğiz ve her türlü desteği vereceğiz. Hem kadın girişimcilerimize hem kadın kooperatiflerimize en güçlü desteği sağlayacağız. E-ticarete girmek isteyen kadınların önünde önemli bir engel finansman oluyor" dedi. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Törenin ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ve programa katılan kadın girişimciler fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Hepsiburada, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: 2028 sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yüseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: 2028 sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yüseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.