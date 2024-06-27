Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bilim Kurulunun çalışma alanlarında mevcut projeleri ve çalışmaları geliştirmelerini beklediklerini belirtti. Ayrıca, 81 ilin ihtiyaç ve özelliklerini göz önünde bulundurarak yeni projeler üretmelerini istedi.

27.06.2024 12:16
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Bakan Göktaş: "Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, bu çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir. 81 ilimizin farklı ihtiyaç ve özelliklerini göz önünde bulundurarak yeni projeler üretmeleridir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı'na katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Göktaş, Bilim Kurulunun bünyesinde dört ana hizmet alanına yönelik çalışmalar yürütmek üzere komisyonlar oluşturduklarını ve Bilim Kurulu üyelerinden beklentilerinin bilimin ışında mevcut çalışmaları geliştirmeleri olduğunu söyledi.

"Sizlerin sahip olduğu birikimin sağlam ve yenilikçi çözümler üretmede kilit rol oynayacağını biliyoruz"

Bilimsel çalışmaları sosyal politikalarda en önemli rehberlerden biri olarak gördüklerini söyleyen Göktaş, "Bilimin ışığında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına daha iyi ve daha hızlı yanıt vermemizi sağlıyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı daha planlı ve kurumsal düzeyde yürütmek için geçtiğimiz Kasım ayında Bilim Kurulumuzu oluşturduk. Ülkemizin birbirinden değerli üniversitelerinin hocalarından oluşan Bilim Kurulu'muzun ilk toplantısını da hemen akabinde gerçekleştirdik. O toplantıda aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı politikalarımıza dair hocalarımızın değerli fikirlerini dinledik, bakanlık olarak yürüteceğimiz çalışmalara dair önerilerini aldık. Bölgelerin farklılaşan ihtiyaçlarına göre sosyal politikalara yön vermenin önemine değindik. Bu doğrultuda 38 üniversitemizden hocalarımızın katılım sağladığı bu toplantıda bir araya gelme imkanı bulduk. Sizlerin sahip olduğu birikimin sağlam ve yenilikçi çözümler üretmede kilit rol oynayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir"

Bilim Kurulunun bünyesinde dört ana hizmet alanına yönelik çalışmalar yürütmek üzere komisyonlar oluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Aile ve toplum, çocuk, kadının güçlendirilmesi, engelli ve yaşlı komisyonlarımızın kendi ihtisas alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyacağına inanıyorum. Komisyonlarımız tarafından yürütülecek; Kadına yönelik dijital şiddetle mücadele, Çocuklara yönelik risklerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemler, Türkiye'de düşen doğurganlık hızına ilişkin faktörler ve önerilerin değerlendirilmesi, dijital çağın aile kurumuna yönelik ortaya çıkardığı risklerin ele alınması, engelli bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamaları, yeni politika ve model önerileri bu başlıklardan sadece birkaçını oluşturuyor. Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, bu çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir. 81 ilimizin farklı ihtiyaç ve özelliklerini göz önünde bulundurarak yeni projeler üretmeleridir. Aile yapısının güçlendirilmesi, kadın refahının artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında yeni öneriler getirmesidir. Ayrıca çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizin geliştirilmesi hususunda yürüttüğümüz çalışmalarda sizlerden özel destek istiyoruz. ve son olarak, güncel ve güvenilir kaynak olacak bir rapor hazırlanmasının özellikle önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir - Son Dakika

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