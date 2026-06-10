Bakan Güler'den Kahramanmaraş'ta anlamlı ziyaretler - Son Dakika
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Bakan Güler'den Kahramanmaraş'ta anlamlı ziyaretler

Bakan Güler\'den Kahramanmaraş\'ta anlamlı ziyaretler
10.06.2026 14:39
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Valiliği de ziyaret eden Güler, Uzun Çarşı'da esnafla sohbet etti ve gülümseten bir diyalog yaşadı. Muharip Gaziler Derneği'nde yaptığı konuşmada ise terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta konuşlu 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki incelemelerinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. Burada şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Güler, daha sonra Kahramanmaraş Valiliğine geçerek Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Güler, Vali Ünlüer'den şehir hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha sonra Uzun Çarşı'ya geçip esnafı ziyaret etti. Milletvekilleri ile Vali Mükerrem Ünlüer'in de eşlik ettiği Güler, esnafla sohbet etti.

Ziyaret sırasında Bakan Yaşar Güler ile kuaför Tura Kurtoğlu arasında gülümseten bir sohbet yaşandı. Bakan Güler, Kurtoğlu'na, "Bayanlar olunca sizin işiniz rahat. Onlar nasıl olsa her gün geliyor" dedi. Kurtoğlu da "Eşlerin göndermesi lazım bize katkıda bulunması için" diye cevap verdi. Bakan Güler ise gülümseyerek, "Eşlere kimin gücü yetiyor ki. Kadına gelsin gelmesin diyebilecek var mı öyle bir babayiğit?" ifadelerini kullandı.

'ARTIK EVLATLARIMIZI YİTİRMEDİĞİMİZ BİR GELECEĞİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Güler daha sonra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi. Güler, şehit ailelerinin ve gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu belirtip her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Burada Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Güler, şunları söyledi:

"Her zaman başımızın tacı olan siz kahraman gazilerimiz ile çok kıymetli şehit ve gazilerimizin ailelerinin daima yanında olacağız ve sonuna kadar da yanınızda durmaya devam edeceğiz. Bugün kırk yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğinde yürüttüğü bu tarihi süreç kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma kararlılığının en açık bir göstergesidir. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki; bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır, bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır. Türkiye asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin mirasını yaşatmak ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerin her zaman yanında olmak en temel görevimizdir ve bu değişmeyecektir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sonuç olarak ülkemizin ve milletimizin gündeminden terörü ebediyen yok etmek bu güzel topraklarda huzur ve güvenli kalıcı şekilde tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun bir gayretle devam edeceğiz. Sözlerime son verirken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, sizlerin şahsında tüm kahraman gazilerimize, değerli ailelerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: DHA

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