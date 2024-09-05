Bakan Işıkhan, çocuk işçiliğinin sonlandırılması için çalışmaları yoğunlaştırmak istiyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk işçiliğinin sonlandırılması alanında yaptığı çalışmalar diğer ülkelere de rehber niteliğinde. Temel amacımız çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi sürecinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmak." dedi.

Işıkhan, "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı" kapsamında Cumayeri ilçesi Avlayan köyünde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim gördüğü İlhami Reyhan Turan İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Burada çiçekle karşılanan Işıkhan, öğrencilerin sunduğu bando gösterisini izledi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Işıkhan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Taşlık köyünde mevsimlik tarım işçilerinin çalıştığı fındık bahçesine gelen Işıkhan, burada işçilerle fındık topladı.

Bakan Işıkhan, gazetecilere, fındık üretiminin merkezlerinden Düzce'nin, bu anlamda Bakanlığı doğrudan ilgilendiren çalışma alanlarından biri olduğunu dile getirdi.

Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleriyle mevsimlik tarım işçilerinin sorunları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulduklarını anlatan Işıkhan, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP) projesiyle, tarım işçilerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

"Temel hedefimiz mevsimlik tarım içsilerimizin yaşam kalitesini arttırmak"

Işıkhan, bu alanın sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil, birçok bakanlık uhdesinde topyekün çalışmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Sadece istihdam boyutu değil, eğitim boyutu da var. Çocukların boş zamanları değerlendirme kısmı var. Burada sivil toplum kuruluşlarının çok büyük önemi olduğunu gördüm. Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Aileler tarlada çalışırken, çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmaları söz konusu." diye konuştu.

Türkiye'nin, çocuk işliğinin önlenmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptığına dikkati çeken Işıkhan, Bakanlığın yürüttüğü projelerle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından rehber ülke seçildiğini anımsattı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk işçiliğinin sonlandırılması alanında yaptığı çalışmalar diğer ülkelere de rehber niteliğinde. Temel amacımız çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi sürecinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmak." diyen Işıkhan, bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı ile belli yaş aralığındaki gençleri mesleğe yönlendirme ve boş zamanlarını değerlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Bakan Işıkhan, Düzce'de alın teri döken mevsimlik tarım işçilerinin ekmeklerini kazanırken onlara destek vermenin önemine değindi.

Geleceğin teminatı çocuklara devlet desteği verilmesinin zorunluluğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bakanlık olarak bu süreci sürekli destekliyoruz. Çalışmalarımız, eylem planlarımız, ihtiyaçlar doğrultusunda reform niteliğinde çalışmalarımız oluyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmelerimiz oluyor. Örneğin biraz önce Valimiz söyledi. Burada pansiyon var. Atıl durumdaki pansiyonu örnek projeyle, Düzce METİP projesine destek olarak, kalıcı anlamda orada kalmalarına destek verilebilir. Bunu ele alıp değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Fındık toplama deneyimim yoktu, bunu yaşamış oldum"

Işıkhan, sahaya girildiğinde, içinde bulunulduğunda sorunları ve ihtiyaçları çok rahat belirleyip, icraat noktasında her türlü desteği mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine sunduklarını anlatarak, "Ama temel hedefimiz mevsimlik tarım içsilerimizin yaşam kalitesini arttırmak. İhtiyaçlarını karşılamak ve yanlarında olmak için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Ziyarette ilk defa fındık toplama deneyimini yaşadığını dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç fındık toplama deneyimim yoktu, bunu yaşamış oldum. Allah kolaylık versin. İnşallah bereketli bir yıl olur. Hem üreticimiz hem de bu alanda çalışan kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını alarak memleketlerine döner. İşçilerimizin yaşam kalitelerinin arttırılması konusunda biz de destelerimizi vereceğiz. Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Batman'dan gelen kardeşlerimiz, yavrularımız var. Ailelerinin yaşamış oldukları bu ekonomik zorlukların giderilmesi noktasında gerçekten toplum olarak da birbirimize destek veriyoruz. Bizim en büyük gücümüz burada. Üreticiyle, tüketicisiyle birbirimize destek veriyoruz."

Bakan Işıkhan'a, Vali Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, siyasi partilerin il başkanları ve protokol üyeleri de eşlik etti.