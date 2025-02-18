Bakan Kacır: İtalya ile yüksek teknoloji odaklı işbirliği fırsatlarını ele aldık

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul 'da İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar sayesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı. Rotamızı artık daha büyük ve daha iddialı hedeflere yönlendirmiş durumdayız.Bu doğrultuda sayın bakanla; savunma sanayi, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörler başta olmak üzere yeni işbirliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldık" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı yaptı.Basın toplantısını ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar sayesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı. Rotamızı, artık daha büyük ve daha iddialı hedeflere yönlendirmiş durumdayız." diye konuştu.

'GEÇEN YIL 13 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, " Akdeniz'in önde gelen iki üretim merkezi olan Türkiye ve İtalya; geçmişi yüzyıllara dayanan ticari ve ekonomik ortaklığını her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl İtalya'ya 13 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İtalya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığüı 5 ülkeden biri oldu. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar sayesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı. Rotamızı, artık daha büyük ve daha iddialı hedeflere yönlendirmiş durumdayız. Ekonomik ilişkilerimizin temel taşlarından olan karşılıklı yatırımlar da aynı şekilde olumlu seyrediyor. Son 22 yılda bin 500'den fazla İtalyan firma, ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'de kazandılar; Türkiye'ye kazandırdılar" dedi.

'ORTAKLIĞIMIZI YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANINDA GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Kacır, "Yatırım ortaklığımızı, özellikle yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyoruz. Lider savunma ve havacılık firmamız Baykar'ın, köklü İtalya havacılık şirketi Piaggio Aerospace yatırımını bu hedef doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Bu tarihi adım iki ülke arasında sanayi ve teknoloji işbirliğinde yeni bir dönemin işaret fişeğidir. Bu yatırımla, Türk-İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyet kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı sayın Meloni'nin ortak iradesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin derinleşmesini mümkün kılmıştır" dedi.

'İHRACATIMIZ İMALAT SANAYİMİZİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 263 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Kacır, "Son 22 yılda ülkemizde tesis edilen istikrar iklimi ve hemen her alanda elde edilen kazanımlarla Türkiye küresel ekonomide güçlü bir oyuncu haline gelmiştir. 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan milli geliriyle Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. İhracatımız imalat sanayimizin öncülüğünde 263 milyar dolara ulaştı. 2002'de yalnızca 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi. Sayıları 105'e ulaşan teknoparklarımızda faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve bin 600'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimiz Türk ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü destekliyor. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde artık Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak ifade ediliyor. Elbette sanayide, teknolojide ve girişimcilikte son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz muazzam sıçrama, genç ve dinamik iş gücümüz, lojistik avantajlarımız, Gümrük Birliği ve imzaladığımız serbest ticaret antlaşmalarıyla 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı, İtalya ile Türkiye arasında hem coğrafi hem de kültürel yakınlık, Türkiye'yi İtalyan firmaları içinde çekim merkezi haline getirdi.Türkiye ve İtalya'nın; sanayi, teknoloji, yatırım ve inovasyon alanlarındaki ortaklığını, 2 ülkenin küresel pazarlardaki konumunu ortak çıkarlar çerçevesinde pekiştirecek stratejik vizyonun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda sayın bakanla; savunma sanayi, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörler başta olmak üzere yeni işbirliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldık" şeklinde konuştu.

'BU İKİ FİRMA AVRUPA'DA DAHA GÜÇLÜ ADIM ATACAK'

İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso da konuşma yaptı. İtalyan Bakan, "Bu arada bir isim vermem gerekirse Baykar'ın İtalya'da Piaggio Aerospace alımıyla yaptığı işlemleri bizzat takip ettim. Geçenlerde fabrikaya ziyarette bulundum. Fabrika çalışanlarına Piaggio'nun yeni sahibini tanıttım. Alkışlarla karşılandık. Bu aynı zamanda bizim birlikte son derece önemli ve yeni bir teknoloji alanı olan drone üretimini birlikte ileri götürme konusunda bir fırsat oluşturacak. İtalya'da zaten marka bir isim sembol bir isim olan Piaggio'nun çekirdek faaliyeti uçak üretimi ve bakımıdır. Bu faaliyeti de muhafaza edilecek. Aynı zamanda yine bu işbirliği fırsatlarını temel alarak yine şampiyonlar Baykar ve Leonardo arasında yeni işbirlikleri de inşa edilecek. Bu sayede İtalya'daki fabrikalar daha da güçlenecek daha da ileri gidecek ve bu iki firma Avrupa'da daha güçlü olarak birlikte adımlar atacaklar" dedi.