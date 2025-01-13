Bakan Kacır: Kart görmek istiyorsan bu Türkiye\'nin 5\'inci nesil Milli Muharip uçağımız Kaan\'ın bilgisayar kartı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde düzenlenen Entertech İstanbul Teknokent 'Yeni bina temel atma' törenine katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, " Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar. "dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. Program tanıtım filmi gösteriminin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek "Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye'sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye'sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. " dedi.

'GARAJ MODELİ SAYESİNDE TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Bakan Kacır, "Başka ülkelerin girişim ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini girişimlere dönüştürmesini sağlayan ülkemize özgü 'Garaj modeli' budur. Kurduğumuz bu model sayesinde teknoloji girişimciliği Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Pandemi öncesinde milyar dolar değeri aşan bir teknoloji girişimimiz bulunmazken, bugün 6'sına doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek verdiğimiz 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcornumuz var. Ülkemizde teknoloji girişimciliğinin olgunlaşma sürecine ulaşmış olması gurur verici bir gelişme. Ancak, elde ettiğimiz başarıları, geleceğin yalnızca bir fragmanı olarak görüyoruz. Hedefimiz 2030'a dek Türkiye'den 100 bin tekno girişimi doğması ve aralarından 100'ünün milyar dolar değeri aşmasıdır. Bu doğrultuda, teknoloji girişimlerimizin uluslararası sahada boy göstermesi için gereksinim duydukları tüm destekleri kapsayıcı bir şekilde sağlayan 'Turcorn 100 Programı' nı uygulamaya aldık. Girişimcilik ekosistemimizi küresel cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan bu programla hızlı büyüme potansiyeli taşıyan girişimlerin ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEKNOPARKLARIMIZDA 11 BİNDEN FAZLA GİRİŞİMİMİZ BULUNUYOR'

'Terminal İstanbul' projesiyle, İstanbul Atatürk Havalimanı terminallerinde dünyanın en büyük girişimcilik merkezini kurduklarını belirten Kacır, "Sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle özel sektörümüzün kendi bünyesinde nitelikli Ar-Ge projelerini gerçekleştirmesi için uygun iklimi oluşturduk. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizin kalbinde ise akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikası teknoparklarımız yer alıyor. Son 22 yılda sayılarını 2'den 105'e çıkardığımız teknoparklarımızda bugün 11 binden fazla teknoloji girişimimiz bulunuyor. 101 binden fazla Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda girişimlerimiz, 63 bini aşkın Ar-Ge projesini başarıyla tamamladılar. 16 bin 500 proje için de çalışmalara devam ediyorlar. 16 bin 500 proje için de çalışmalarına devam ediyorlar. Ar-Ge teşviklerimizden yüksek düzeyde istifade eden büyük ölçekli Ar-Ge merkezleriyle teknopark firmalarımızın yararlandığı destekleri girişim sermayesi yatırımlarına yönlendirdik. Yaptığımız düzenlemeyle teknoloji girişimlerine geçtiğimiz yıl 3,5 milyar lira olmak üzere toplam 7 milyar lira finansman sağladık" diye konuştu.

'BU YIL SONUNA KADAR HİZMETE SUNACAĞIZ'

Konuşmasına devam eden Kacır, "Bugün de İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa ortaklığında akademik bilgi birikimi ve deneyiminin teknoloji girişimciliğiyle buluştuğu Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Entertech İstanbul Teknokent, son yıllarda geliştirdiği proje ve programlarla, girişimcilikte Avrupa'nın parlayan yıldızı olan İstanbulumuzun ekosistem değerini artıracak kıymetli çalışmalara imza attı. Entertech İstanbul Teknokent'in teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayeleri çıkarmak adına ekosistemi besleyici bir rol üstlenmesini takdirle takip ediyoruz. Toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasını da Entertech'in son dönemdeki başarılı atılımlarının önemli bir halkası olarak görüyoruz. Modern altyapısı ve yenilikçi olanaklarıyla özgün girişimlerin doğması ve ölçeklenmesi adına fiziki ihtiyaçlara cevap verecek bu tesisi, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlayarak teknoloji ekosistemimizin hizmetine sunacağız" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK BAŞKA BİR LİGDE'

Bakanlık olarak Türkiye'yi devler ligine taşımak için her adımın destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, "Çünkü bizim iddiamız var. Çünkü bizim, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılını inşa etme hedefimiz var. Bu hedefleri milletimiz sahipleniyor. Siyasetin tüm kesimlerinin de sahiplenmesi gerekir. Bakıyoruz, muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak eskiden gelme alışkanlıkları tabii. Eskiden beri milli iradeyi bir türlü kabullenemediler; ama bilmiyorlar ki, Türkiye eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan. Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da, işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye'sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye'sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle tanışmaları artık lazım. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini artık anlamaları lazım; ama bunun için de vizyon lazım tabii" diyerek sözlerini tamamladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır konuşmasının ardından Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma törenine katıldı. Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.