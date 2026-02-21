Bakan Kurum, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika
21.02.2026 12:30
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası inşa edilen konutlarda yaşayan Çınar ailesini ziyaret etti. Bakan Kurum, afet konutlarının inşaat süreci ve geleceğe güvenle bakma konusunda önemli mesajlar verdi. Ziyaret sırasında Çınar ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katkı sağlayanlara teşekkür ederken, bölge halkı da Bakan Kurum'a olan desteklerinden dolayı minnettarlıklarını iletti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremden sonra inşa edilen afet konutlarında yaşayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu.

Bakan Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen 'Yeni Evim, İlk İftarım' programında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Çınar ailesinin çay davetini geri çevirmedi. Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret eden Bakan Kurum, "Bu devlet 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı'nın yüzde 70'i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu, huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi, ulaşmak, gitmek gelmek hepsi zordu ama sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik. Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

'HER DAİM YANIMIZDA OLDUNUZ'

Bakan Kurum, ziyaret sonrasında da bölge halkının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Bir depremzede vatandaş, Bakan Kurum'a, "Bugüne kadar her daim yanımızda oldunuz. Allah gani gani razı olsun. Mahallem de dört dörtlük oldu. Tekrar bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun" sözleri ile teşekkür etti.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Gaziantep, Nurdağı, Misafir, Güncel, Çınar, Çevre, Son Dakika

