Hatay'da 100 Bininci Konut Teslimi - Son Dakika
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Hatay'da 100 Bininci Konut Teslimi

Hatay\'da 100 Bininci Konut Teslimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da 100 bininci konutun hak sahibi Damlı ailesini ziyaret etti. 6 Şubat depremleri sonrası 101 bin 254 konutun teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, yeni evlerinde misafir olduğu Aileye huzur diledi.

30.09.2024 15:24
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında 100 bininci konutu teslim alan Damlı ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan iş yeri ve konutlardan bugüne kadar 101 bin 254'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Selim-Hatice Damlı çifti, kura çekiminde 100 bininci konutun hak sahibi oldu. Toplu Konut İdaresi'nin inşa ettiği eve misafir olan Bakan Kurum, aileye yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Bakan Kurum, aileyle sohbet edip taleplerini dinledi. Kırıkhan'da sanayide tamirci olarak çalışan Selim Damlı oturdukları yeni konutlarından çok memnun olduklarını belirterek, "Burada ilk oturan ailelerden biri biziz. Çok memnunuz. Böyle güzel bir evde oturacağımızı hayal bile edemezdik" dedi.

'HUZURLA OTURSUNLAR'

Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Her buluşmamız ailemizden birini ziyaret etmek gibi. Bu kez de deprem bölgesinde 100 bininci konutumuzun sahibi Damlı ailesinin misafiri olduk. Huzurla otursunlar, haneleri şen olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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