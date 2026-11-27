Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bakanlığımıza bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi fonlarda parası bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının korunması bizim için en hassas ilkemizdir, kırmızı çizgimizdir." dedi.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 2 yılda asrın inşasını tamamladıklarını ifade eden Kurum, Türkiye ve dünya şehircilik tarihine "Asrın inşası Türkiye'nin başarısı" sözünü mühür olarak vurduklarını belirtti.

Bugün Meclis'te depremden etkilenen 11 ilde yapılan çalışmalarla ilgili bazı yorumları hayretle dinlediğini dile getiren Kurum, milletvekillerine sahaya gelmeleri, 2 yılda neler yapıldığını ve orada nasıl bir emek olduğunu görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Geçen yıl 455 bin konutu bitirerek teslim ettiklerini belirten Kurum, 455 bin sayısının AFAD'ın belirlediği hak sahipliği doğrultusunda ortaya çıktığını ve tüm hak sahiplerinin evlerini tamamladıklarını vurguladı.

Yerinde Dönüşüm desteği ile deprem bölgesinde 127 bin konutun dönüşümünün yapıldığını aktaran Kurum, Kentsel İskan Alanlarında 292 bin konut, köylerde 78 bin konut yaptıklarını söyledi.

Bir milletvekilinin "Halk TOKİ belasından korkar olmuş durumda" şeklindeki sözlerine ilişkin Kurum, "Şimdi burada büyük emeği olan, 2 yılda gece gündüz çalışıp 455 bin konutu yapan, bugüne kadar 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 2 milyona yakın sosyal konut üreten yüz akı kurumumuz TOKİ'mize, bir milletvekilinin Gazi Meclis'imizde 'bela' demesi korkunç bir haksızlıktır, insafsızlıktır." ifadelerini kullandı.

"Kaçak atığa ya da çevre kirliliğine göz yummamız söz konusu olamaz"

Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye atık ithal edilmesine ilişkin eleştirilere değinen Kurum, Türkiye'nin çöp ithal etmediğine dikkati çekti.

Bakan Kurum, mevzuatın bu konuda son derece keskin olduğunu, ülkeye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girmesinin kesin surette yasak olduğunun altını çizdi.

Türkiye'ye yalnızca sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi karşılamak amacıyla temiz, kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atıkların lisanslı firmalarca getirilmesine izin verildiğini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınır ve gümrük denetimlerini Ticaret Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde yürütüyoruz. Standartlarımızın altında kalan, Bakanlığımızca uygunluk verilmeyen hiçbir sevkiyat ülkemize alınmıyor ve anında geldiği ülkeye iade ediliyor. Uygun bulunan ham maddelerin gümrük kapısından geri dönüşüm tesisine ulaşana kadar geçen bütün sürecini Mobil Atık Takip Sistemimiz üzerinden anlık olarak izliyoruz. Hiçbir şehrimizin toprağında kaçak atığa ya da çevre kirliliğine göz yummamız söz konusu olamaz, kural dışına çıkan her kim olursa olsun anında yaptırım uyguluyor, faaliyetten menediyoruz. Bir vekilimiz dedi ki 'sadece belli zamanlarda denetim yapılıyor.' Son 5 yılda atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde toplam 43 bin denetim gerçekleştirdik, 2 bin 866 denetimde 2 milyar 300 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladık ve 323 tesisi de işletmeden menettik."

Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren Gaziantep, Adana ve Mersin'de 358 tesisin denetlendiğini, kuralları ihlal eden 43 tesise 100 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını, 19 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı alındığını bildirdi.

Depozito Yönetim Sistemi'ni hızla büyüttüklerini vurgulayan Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında şu ana kadar 890 milyon ambalajın geri dönüştürüldüğünü, sistemin ulusal entegrasyon döneminin 1 Temmuz 2028 itibarıyla tamamlanacağını belirtti.

Tek kullanımlık plastik ürünlerle ilgili düzenlemeye de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Rafa kaldırılan hiçbir çalışmamız yoktur, bilakis sahada aksamadan işleyecek sağlam ve kalıcı bir geçiş mimarisi kuruyoruz. Pipetten karıştırıcı çubuğa, tek kullanımlık tabak ve bardaktan çatal-kaşığa uzanan ürünler için kapsamlı yönetmelik taslağımızı hazırladık. Piyasaya arzın kısıtlanmasından ürünlerin işaretlenmesine ve toplumsal farkındalığa kadar yıllara yayılacak, toplumda kalıcı bir çevre kültürü inşa edecek 44 eylem maddesi belirledik. Sektör temsilcilerinden gelen değerlendirme ve itirazları da bu anlayışla dikkate aldık, taslağımızı ilgili kurumlarımızın görüşüne açtık. Gelen katkılarla metnimizi daha da güçlendirerek yayımlama sürecimizi tamamlayacağız."

Bakan Kurum, Takasbank ve fon soruşturmalarıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Kısa ve net bir cevap vereyim. Bakanlığımıza bağlı hiçbir birimin tasfiyeye tabi fonlarda parası bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının korunması bizim için en hassas ilkemizdir, kırmızı çizgimizdir. Gazi Meclisimizin vakarına da her zaman belge ve hakikat yakışır. Tekrar belirtmek isterim ki İller Bankası ve TOKİ başta olmak üzere Bakanlığımızın hiçbir biriminin tasfiye sürecinde yer alan fonlar ve bu fonlara sahip portföy yönetim şirketlerine ilişkin bugüne kadar herhangi bir alım, satım, yatırım, aktarım ve bunun gibi işlemi bulunmamaktadır."

"AB'ye şirin gözükeceğiz diye gelişmekte olan ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik"

İklim diplomasisi tarihinin en uzun müzakeresini Antalya'da yönettiklerini belirten Kurum, yürüttükleri sabırlı diplomasi sayesinde COP31'de 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini ve yeşil dönüşümün en kritik halkası olan "elektrifikasyon" maddesine ise 81 ülkenin açık destek verdiğini bildirdi.

Kurum, çok boyutlu bir zirvenin tamamını yalnızca sonuç bildirgesiyle tartmanın insafla bağdaşmadığını vurgulayarak, "Yaşanan düğüm doğrudan doğruya COP mekanizmasının karar alma yapısından kaynaklanmaktadır. Neredeyse bütün ülkeler aynı çizgide buluşmuşken tek bir tarafın itirazıyla metnin kilitlemesi, küresel sistemin kendi yapısal açmazıdır. Üzerinde konuşulan çatı karar meselesinin özü de bundan ibarettir. Biz bütün tarafların kendi sesini bulabileceği dengeli taslaklar hazırladık." dedi.

Türkiye'nin zirvede kimsenin sözcüsü ve piyonu olmadığını dile getiren Kurum, "Biz AB'ye şirin gözükeceğiz diye diğer ülkelerin taleplerini, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik. Belki de size doğru gelebilir. Sadece AB değil 196 ülkenin menfaatini gözetecek bir metin ortaya çıkarttık ama birileri 'Hayır sadece bizim dediğimiz olacak' dedi. Buna izin vermedik, vermeyiz. Olay bu kadar net. COP ile ilgili konuşanlar COP tarihine bir baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, bugüne kadar düzenlenen 31 COP zirvesinin sadece üçünde örtü karar kabul edildiğine, Glasgow'da, Şarm eş-Şeyh'te ve Belem'de alınan kararların hiçbirinin doğrudan uygulamaya yönelik olmadığına dikkati çekerek, "COP31'de ise örtü karar üzerinde mutabakat sağlanamamış olsa da 46 ayrı uygulama kararı kabul edilmiştir. 46 karar, niye onlardan bahsetmiyorsunuz? Uyum Fonu'ndan adil geçişe, kayıp ve zarar finansmanına kadar pek çok başlıkta, iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi adına son derece önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bunları, Antalya Kararları olarak iklim kriziyle mücadele tarihine yazdık." diye konuştu.

"Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik"

Görüşmeler sırasında bir milletvekilinin Karadeniz'de COP'a "çöp" denildiğini hatırlatan Kurum, "Karadeniz insanının zekasını, nüktedanlığını, hazırcevaplığını hepimiz biliriz ama çöp deyince bu ülkede aklımıza ne geldiği malum. Sizin belediyeleriniz. Bu sadece Karadeniz'in değil 86 milyonun malumudur." dedi.

Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in COP31'e yönelik açıklamalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin müzakere masasında savunduğu tezleri görmezden gelen, Batı basınındaki değerlendirmeleri esas alan bu yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyorum. Türkiye'nin dış politikasını yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden değerlendirmek, ana muhalefet makamının taşıdığı sorumlulukla bağdaşmaz. Biz Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik. Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere, her kim ne söylerse söylesin, bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz."

Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından Komisyonda yapılan oylamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri, Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu kabul edildi.