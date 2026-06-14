Bakan Kurum, İzmit Körfezi\'ne tüple daldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de 2'nci etabı tamamlanarak 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiği İzmit Körfezi'nde tüple dalış gerçekleştirdi. Körfez'deki temizlik modelini Ege'de uygulayacaklarını duyuran Bakan Kurum, "İzmit Körfezi'nden Fethiye Körfezi'ne, bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye'de de 2 dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nin' 2'nci etabı tamamlandı. Yüzde 70'i tamamlanan proje kapsamında 2,4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden vapurla açılarak temizlenen bölgede tüple dalış gerçekleştirdi.

'PROJENİN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI DİYEBİLİRİZ'

Dalışın ardından yaptığı açıklamada 2022 yılında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında İzmit Körfezi'nde temizlik çalışması başlattıklarını belirten Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı;

"Başlatmış olduğumuz proje, dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi. Hamdolsun, bugün büyük bir mutlulukla artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığını gördük. Deniz yıldızlarını, deniz patlıcanlarını buradaki ekosisteminin yeniden canlandığını gördük. Bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Böyle bir işi yapmayı Rabb'im bize nasip etti. Çok önemsiyorduk çünkü müsilajla birlikte başlamıştık. Marmara Denizi'ni koruyalım; çocuklarımıza, gelecek nesillerimize çok daha güzel bir Kocaeli bırakalım, çok daha güzel bir Türkiye bırakalım anlayışıyla başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi gerçekten bu projeye, Kocaeli'mize, Marmara'mıza ayrı bir önem, destek verdiler. Büyükşehir Belediyemizle birlikte iki etabını tamamladık. İki etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8'e ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıklar, canlıları görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı."

'FETHİYE KÖRFEZİ'NDE DİP TARAMAYA BAŞLIYORUZ'

İzmit Körfezi temizliğinin ardından Ege kıyıları için de benzer bir hamlenin başlatıldığını duyuran Bakan Kurum, "Körfez'den Ege'ye uzanacağız. Göcek kıyılarında 17 tane Mapa şamandıra projesi başlattık, bitirdik. Artık orada tekneler kafasına göre demir atamayacaklar. 17 koyda, Çevre Ajansımız bu projeyi tamamladı. Oradaki mapa şamandıralar vatandaşımıza hizmet veriyor. Yine önemli bir projeyi başlatmış olacağız, buradan duyurmuş olalım. İzmit Körfezi'nden Fethiye Körfezi'ne, bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye'de de 2 dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz. Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak şimdi de Fethiye Körfezi'nde başaracağız" dedi.

'MARMARA'DAKİ BÜTÜN BELEDİYELERİ DE SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Bakan Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında denizler, göller ve akarsuların korunurken atıkların döngüsel ekonomiyle yeniden ekonomiye kazandırıldığını belirtti. Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecine ve yerel yönetimlerin çevre politikasındaki sorumluluklarına dikkat çeken Kurum, "Bu sene Türkiye'nin ayrı bir özelliği var; COP31 başkanlığı sürecini yürütecek. Tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında çevre sevgisi nedir; sözde çevreci değil; fiilen, aktif, somut adımlar atan, aksiyona dayalı, uygulamaya dayalı çevrecilik nasıl olurmuş, aslında tüm dünyaya gösteriyor olacağız. Artık söylemden taahhüde geçildiği, uygulamaya geçildiği gelinen süreçte artık hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerektiğini de tüm dünyaya buradan haykırıyor olacağız. 196 ülke katılacak. Geçen hafta Almanya'da eylem gündemini açıkladık. Tüm ülkelerin olumlu tepkileriyle karşılaştık. Bu eylem gündemi içerisinde sıfır atıktan döngüsel ekonomiye, yeşil sanayiden yine sürdürülebilir kentlere, dirençli kentlere kadar birçok başlık var ve belli taahhütler, belli hedefler ortaya koyduk. Bu hedefleri de aslında Cumhurbaşkanımızın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adım adım atıyoruz. Denizler, okyanuslar bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bunlar yutak alanlarımız. Yani zararlı gazların, emisyonların yutulduğu alanlar. O yüzden de Marmara'yı önemsiyoruz. ve burada Marmara'daki bütün belediyeleri de sorumluluk almaya davet ediyoruz. Nasıl burada biz Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte vermiş olduğumuz taahhütleri yerine getiriyorsak diğer belediyelerle de aynı şekilde atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, düzenli depolama sahalarının yine hayata geçirilmesi ve burada atık su arıtma tesisiyle denize deşarjı artık ileri biyolojik tesislerle yapmak durumundayız. İcraatla yapacağız, sözle değil eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı da hayata getirmek bizlerin vazifesi. Yani bu yapmamız gereken bir iş. Dolayısıyla tüm belediyeleri de o gün imza attıkları sorumluluklarını yapmaya da buradan bir kez daha davet ediyorum" dedi.