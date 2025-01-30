Bakan Tekin\'den özel okullara: Çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz; peşine biz düşeriz

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , özel okullara yönelik, "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerin özlük haklarını vermeyen, velilerden usule aykırı kontrol dışı para alan, bu sebeple sizi zan altında bırakan, içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz; bakanlık olarak bu işin peşine biz düşeriz. Bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın; gerekeni yapalım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği eğitim sempozyumuna katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk ve eğitimcilerin katıldığı sempozyumda konuşan Bakan Tekin, özel okullarla ilgili düşüncelerinden dolayı muhalefetin kendisini sürekli eleştirdiğini söyledi. Özel okul-kamu okulu dengesinin yüzde 20 seviyelerinde olması gerektiğini savunduğunu belirten Tekin, bu düşüncesinin bakanlık müsteşarı olduğu dönemde de bulunduğunu belirtti. Tekin, "Çocukları özel okullara yönlendirdiğimiz gerekçesiyle bizi eleştiriyorlar. Benim baktığım yerden kamu hizmeti veren özel okul ile kamu okulunun bir farkı yok. İkisinin de korunması lazım. Bizim baktığımız yer burası. Bu ülkede özel okul, kamu okulu diye bir ayrım yok; beraber çalışacağız" dedi.

'İKİ KATINA ÇIKMIŞ DURUMDA'

Bakan Tekin, 2002-2003 yılından bu yana eğitimde gelinen seviyeleri de rakamlarla açıkladı. Tekin, "2002-2003 yılında 367 bin 145 derslikle eğitime başlanmış. 23 yıl içerisinde bu dersliklerden en az yarısının yıkıldığını ve yeniden yapıldığını düşünelim. 2024-2025 yılına gelecek olursak, 734 bin 884 derslikle başladık. Rakam iki katına çıkmış durumda. Aynı şekilde 2002-2003 yılında 540 bin öğretmenle başladık. En az yarısının bu süreç içerisinde emekli olduğunu düşünürsek, 1 milyon 239 bin öğretmenimiz var. Yüzde 80 atama gerçekleşmiş" diye konuştu.

'SİZLERİ FETÖ VESAYETİNDEN KURTARMIŞ OLDUK'

Çocukların başarısında velilerin etkisinin de önemli olduğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, velileri eğitim öğretime dahil edecek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bakan Tekin, özel okul sayılarının her geçen yıl artış gösterdiğini, bugün 12 bin civarı özel okulun hizmet verdiğini kaydetti. Özel okullarla ilgili yaptıkları çalışmalardan söz eden Bakan Tekin, FETÖ okullarının kapatılması konusunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "2002 yılında 2 bin 395 özel okul varmış. Şu an 12 bin özel okulumuz var. 2002 yılında 2 bin 395 özel okul içerisinde acaba kaç FETÖ okulu vardı? Bu okulların sektör üzerindeki baskısı neydi? 2 bin 395 özel okul içerisinde sayıca az olsa da özgül ağırlık nedeniyle sektörü domine eden bir yapısı vardı. Bence burada teşekkürü hak ediyoruz, sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk. Bu da önemli bir adımdı."

'BU BİR KUL HAKKIDIR'

Kendisinde önce konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk'ün 'Özel okullar arasında fahiş fiyat uygulayanların sayısının oldukça az olduğu' yönündeki sözlerini hatırlatan Bakan Tekin, "Hepimiz kamu hizmeti yürütüyoruz. Bu iş birliğini devam ettireceğiz. Bundan bir endişeniz olmasın. 'Öğrenci sayılarımızda azalma var' denildi. Bu konuda size bir eleştirim var. Bu konularla ilgili gerek siyaset gerek medya sektöründe yapılan eleştirilerle ilgili çıkıp, kendinizi savunan kaç basın açıklamanız var? 'Zaten bakanlık açıklama yapıyor' diyorsunuz ama o da bir yere kadar. 12 bin özel okul içerisinde 22 okul bahsedilen ücret skalasında ücret talep ediyor. Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerin özlük haklarını vermeyen, velilerden usule aykırı kontrol dışı para alan, bu sebeple sizi zan altında bırakan, içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz; bakanlık olarak bu işin peşine biz düşeriz. Popülizm yapmak adına bir şey söylemem, bu bir kul hakkıdır. Bu süreci birlikte yürütelim. Bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın; gerekeni yapalım. Bizim yaptırım gücümüz var ve ceza anlamında çekinmeyiz" dedi.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE 'YEŞİL PASAPORT' SÖZÜ

Sempozyumda yeşil pasaport talebi, salondaki katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Bakan Tekin, konuşmasında bu talebin üzerinde yıllardır çalıştıklarını söyledi. Bakan Tekin, "Burada en çok alkış alan yeşil pasaport konusu da zaten 10 yıl öncesinde de aynı şeyleri konuşuyorduk. O da gündemimizde olan bir konu. Bu değişiklikler gündemimizde, inşallah birlikte yapacağız" diye konuştu.

'BİZE SOYGUNCU MUAMELESİ YAPILMASI BİZİ DERİNDEN SARSTI'

Başkan Zafer Öztürk, sempozyumda eğitim politikalarını daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Azerbaycan'dan İngiltere'ye çok farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin 3 gün boyunca konuşulacağını söyleyen Öztürk, dünyada eğitim sistemlerine getirilen yeni yöntemlerin de konuşulacağını ifade etti. Öztürk, özel okullardaki eğitimcilerin de yeşil pasaport alabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Özel okul ücretleriyle ilgili de konuşan Öztürk, "50 okulun ücretinin on binlerce özel kuruma mal edilmesi, bizi derinden üzüyor. Bize soyguncu muamelesi yapılması bizi derinden sarsmıştır" dedi.