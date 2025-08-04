Bakan Tekin'den Serbest Kıyafet Uygulaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Tekin'den Serbest Kıyafet Uygulaması Açıklaması

Bakan Tekin\'den Serbest Kıyafet Uygulaması Açıklaması
04.08.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, serbest kıyafet uygulamasında velilere ek mali yük getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin, "Bizim arzumuz şuydu; velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Eğitici Eğitimi'nde konuştu. Programa Bakan Tekin'in yanı sıra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler katıldı. 16 ilden gelen yaklaşık 500 öğretmenin katıldığı eğitim programı, 4 gün süreyle 32 ders saati şeklinde yapılacak. Bu eğitimde sınıf öğretmenlerine müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun ile trafik güvenliği derslerinin 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda hazırlanan öğretim programları tanıtılacak.

'GELİS¸TİRME SÜREÇLERİNİ ÖGˆRETMENLERLE BİRLİKTE YAPTIK'

Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile modern eğitim öğretim felsefesine uygun, pedagojik bir mantıkla müfredatı yeniden ele aldıklarını belirtti. Atılan bütün bu adımları, yürütülen bütün program geliştirme süreçlerini öğretmenlerle birlikte yaptıklarını söyleyen Tekin, "Birileri çıkıyor bizi şöyle eleştiriyor, diyor ki; 'Türkiye'ye özgü bir model üretemezsiniz siz.' Ben de diyorum ki; 'Biz 1 milyon 100 bin kişiyiz. Biz üretemezsek, kim üretecek acaba? Siz niye benim öğretmenlerime güvenmiyorsunuz? Benim öğretmenlerimin bunu üreteceğine, bize özgü bir model üretebileceğine niye inanmıyorsunuz?' Bize Türkiye'yle nüfus olarak kıyas kabul etmeyecek küçüklükteki ülkeleri örnek gösteriyorlar. Bize diyorlar ki; 'Herhangi bir ülkenin modelini alın, onun aynısını yapın.' Ben bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak, bu milletin bir ferdi olarak, bu eğitim ailesinin bir mensubu olarak, 'Biz, sizin bize satmaya çalıştığınız o ülkelerden çok daha iyisini hep beraber üretebiliriz' diyorum" diye konuştu.

'TRİGONOMETRİNİN BİLİMSEL OLMADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ Kİ'

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle, eğitim öğretim programının çok ağır olduğu yönündeki eleştirileri ortadan kaldıracak adımlar attıklarını ve programların yüzde 30'un üzerinde hafifletildiğini ifade eden Bakan Tekin, "Bazı kazanımları zorunlu eğitim çağının dışına attık. Bunu anlamı şu değil; o kazanımların bilimsel olmadığını düşündüğümüzden değil. Onları çocuklarımızın ilerleyen eğitim süreçlerinde almasının daha doğru olacağını düşündük. Geçtiğimiz yıl çok tartışıldı, 'Trigonometriyi çıkarmışlar' diye. Sanki biz karşıymışız, trigonometrinin bilimsel bir şey olmadığını, böyle bir şeyi düşünmüyoruz ki arkadaşlar. Biz sadece trigonometri öğrenmesi gereken çocuklarımızın, ilgili fakültelere gittiklerinde öğrenmelerini arzu ettik. Yazık değil mi? Lisans düzeyinde anlatılması gerekenleri, biz temel eğitim düzeyinde, ortaokullarda anlatıyoruz. Daha neyin bilimsel olduğunu bilmeyen çocuklara, bilimsel teoriler başlığı altında bu tür şeyler anlatılıyor. Bunlara yazık ettiniz. Dünyanın hiçbir tarafında da kalmadı böyle şeyler. Bunları çıkarmamız, bunların bilimselliğini tartışmaya açmak değil. Çocuklarımız bunları ilerleyen öğretim süreçlerinde alabilirler" dedi.

'GENELGEMİZİ 10 GÜN İÇERİSİNDE YAYINLAMIŞ OLACAĞIZ'

Tekin, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınan kararlara ilişkin genelgeler hazırlamaya başladıklarını belirterek, "Bu yılki genelgemizi de inşallah 10 gün içerisinde yayınlamış olacağız. Önümüzdeki hafta il müdürleriyle bir toplantımız var. Orada da değerlendirme yapacağız. Şunu söyleyeyim; bir kere bu serbest kıyafet uygulamasıyla ilgili konu ve bunun uygulamasındaki en azından bize düşen, şimdilik bize gelen sorunları tekrar hatırlatmış olacağız. Çünkü bizim arzumuz şuydu; velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak" diye konuştu.

'ORMAN SEVGİSİ ETKİNLİKLERİYLE EĞİTİM BAŞLAYACAK'

Bakan Tekin, geçen yıl eğitim öğretim yılının başında öğrencilere, 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' başlığıyla konular anlatıldığını söyledi. Tekin, "Bu yıl da ülkece çok üzüldüğümüz, bizi çok rahatsız eden kötü günleri inşallah geride bıraktık. Onlar da orman yangınlarımız. Bu yıl okullarımızda eğitim öğretim döneminin başladığı hafta, çocuklarımızın ülkesini, vatanını bütün değerleriyle seven, koruyan, korumaya çalışan, korumakla mükellef olduğu hususunu hatırlatan bir programımız olduğunu söylüyoruz. Biliyorsunuz, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde hem vatan sevgisiyle ilgili konular hem de öğrenci profilimizin ana unsurlarından bir tanesi doğaya, tabiata saygı gösteren, tabiatı koruyan bireyler yetiştirmek öğrenci profilimizin ana hususlarından bir tanesi buydu. Dolayısıyla orman sevgisi, ormanlarımızı korumak ve bu konuda yapılması gereken şeylerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlıgˆı'yla birlikte yürüteceğimiz faaliyetler kapsamında, eğitim öğretim döneminin ilk haftasını inşallah bu etkinliklerle açmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den Serbest Kıyafet Uygulaması Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi

14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:59
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
13:52
Sahte diploma olayında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler
Sahte diploma olayında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
13:07
Bakan Uraloğlu duyurdu Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda powerbank kullanılması yasaklanıyor
18:55
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze’deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun
18:43
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
18:41
Tottenham’da 10 yıllık devir bitti Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
18:29
Formula 1 Macaristan GP’si nefesleri kesti İşte kazanan isim
Formula 1 Macaristan GP'si nefesleri kesti! İşte kazanan isim
18:19
Leroy Sane’den Sacha Boey’e sürpriz telefon
Leroy Sane'den Sacha Boey'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 14:49:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den Serbest Kıyafet Uygulaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.