Bakan Tekin\'den Serbest Kıyafet Uygulaması Açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , serbest kıyafet uygulamasına ilişkin, "Bizim arzumuz şuydu; velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği Eğitici Eğitimi'nde konuştu. Programa Bakan Tekin'in yanı sıra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler katıldı. 16 ilden gelen yaklaşık 500 öğretmenin katıldığı eğitim programı, 4 gün süreyle 32 ders saati şeklinde yapılacak. Bu eğitimde sınıf öğretmenlerine müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun ile trafik güvenliği derslerinin 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' doğrultusunda hazırlanan öğretim programları tanıtılacak.

'GELİS¸TİRME SÜREÇLERİNİ ÖGˆRETMENLERLE BİRLİKTE YAPTIK'

Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile modern eğitim öğretim felsefesine uygun, pedagojik bir mantıkla müfredatı yeniden ele aldıklarını belirtti. Atılan bütün bu adımları, yürütülen bütün program geliştirme süreçlerini öğretmenlerle birlikte yaptıklarını söyleyen Tekin, "Birileri çıkıyor bizi şöyle eleştiriyor, diyor ki; 'Türkiye'ye özgü bir model üretemezsiniz siz.' Ben de diyorum ki; 'Biz 1 milyon 100 bin kişiyiz. Biz üretemezsek, kim üretecek acaba? Siz niye benim öğretmenlerime güvenmiyorsunuz? Benim öğretmenlerimin bunu üreteceğine, bize özgü bir model üretebileceğine niye inanmıyorsunuz?' Bize Türkiye'yle nüfus olarak kıyas kabul etmeyecek küçüklükteki ülkeleri örnek gösteriyorlar. Bize diyorlar ki; 'Herhangi bir ülkenin modelini alın, onun aynısını yapın.' Ben bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak, bu milletin bir ferdi olarak, bu eğitim ailesinin bir mensubu olarak, 'Biz, sizin bize satmaya çalıştığınız o ülkelerden çok daha iyisini hep beraber üretebiliriz' diyorum" diye konuştu.

'TRİGONOMETRİNİN BİLİMSEL OLMADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ Kİ'

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle, eğitim öğretim programının çok ağır olduğu yönündeki eleştirileri ortadan kaldıracak adımlar attıklarını ve programların yüzde 30'un üzerinde hafifletildiğini ifade eden Bakan Tekin, "Bazı kazanımları zorunlu eğitim çağının dışına attık. Bunu anlamı şu değil; o kazanımların bilimsel olmadığını düşündüğümüzden değil. Onları çocuklarımızın ilerleyen eğitim süreçlerinde almasının daha doğru olacağını düşündük. Geçtiğimiz yıl çok tartışıldı, 'Trigonometriyi çıkarmışlar' diye. Sanki biz karşıymışız, trigonometrinin bilimsel bir şey olmadığını, böyle bir şeyi düşünmüyoruz ki arkadaşlar. Biz sadece trigonometri öğrenmesi gereken çocuklarımızın, ilgili fakültelere gittiklerinde öğrenmelerini arzu ettik. Yazık değil mi? Lisans düzeyinde anlatılması gerekenleri, biz temel eğitim düzeyinde, ortaokullarda anlatıyoruz. Daha neyin bilimsel olduğunu bilmeyen çocuklara, bilimsel teoriler başlığı altında bu tür şeyler anlatılıyor. Bunlara yazık ettiniz. Dünyanın hiçbir tarafında da kalmadı böyle şeyler. Bunları çıkarmamız, bunların bilimselliğini tartışmaya açmak değil. Çocuklarımız bunları ilerleyen öğretim süreçlerinde alabilirler" dedi.

'GENELGEMİZİ 10 GÜN İÇERİSİNDE YAYINLAMIŞ OLACAĞIZ'

Tekin, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınan kararlara ilişkin genelgeler hazırlamaya başladıklarını belirterek, "Bu yılki genelgemizi de inşallah 10 gün içerisinde yayınlamış olacağız. Önümüzdeki hafta il müdürleriyle bir toplantımız var. Orada da değerlendirme yapacağız. Şunu söyleyeyim; bir kere bu serbest kıyafet uygulamasıyla ilgili konu ve bunun uygulamasındaki en azından bize düşen, şimdilik bize gelen sorunları tekrar hatırlatmış olacağız. Çünkü bizim arzumuz şuydu; velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesinden rahatsızız. Bunun olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili genelgemizde ilgili yönetmelik hükümlerini hatırlatan ve uygulamayla ilgili nasıl davranılması gerektiğini belirten ifadeler olacak" diye konuştu.

'ORMAN SEVGİSİ ETKİNLİKLERİYLE EĞİTİM BAŞLAYACAK'

Bakan Tekin, geçen yıl eğitim öğretim yılının başında öğrencilere, 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' başlığıyla konular anlatıldığını söyledi. Tekin, "Bu yıl da ülkece çok üzüldüğümüz, bizi çok rahatsız eden kötü günleri inşallah geride bıraktık. Onlar da orman yangınlarımız. Bu yıl okullarımızda eğitim öğretim döneminin başladığı hafta, çocuklarımızın ülkesini, vatanını bütün değerleriyle seven, koruyan, korumaya çalışan, korumakla mükellef olduğu hususunu hatırlatan bir programımız olduğunu söylüyoruz. Biliyorsunuz, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde hem vatan sevgisiyle ilgili konular hem de öğrenci profilimizin ana unsurlarından bir tanesi doğaya, tabiata saygı gösteren, tabiatı koruyan bireyler yetiştirmek öğrenci profilimizin ana hususlarından bir tanesi buydu. Dolayısıyla orman sevgisi, ormanlarımızı korumak ve bu konuda yapılması gereken şeylerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlıgˆı'yla birlikte yürüteceğimiz faaliyetler kapsamında, eğitim öğretim döneminin ilk haftasını inşallah bu etkinliklerle açmayı planlıyoruz" dedi.