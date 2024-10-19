Bakan Tekin: Herkese görev düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin: Herkese görev düşüyor

Bakan Tekin: Herkese görev düşüyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız, şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor" diye konuştu.

19.10.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız, şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Ertuğrul Gazi Kongre Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Tekin, partileri döneminde Türkiye'de istikrar döneminin egemen olduğunu belirterek, "1971 ile 1980 arasında 10 yıllık periyotta 11, 1990 ile 2001 arasında da 11 hükümet değişti. Akşam yatıyorsunuz kabine var, bir milletvekili örnekleri var, başka bir siyasi partiye transfer oluyor. Ertesi gün hükümet düşüyor. Hükümeti düşürmek için partisinden istifa eden milletvekillerini biliyorsunuz. 1990'lı yıllarda bu istikrarsızlık sebebiyle gecelik repo faizleri yüzde 7 bin 500'lere çıktığı bir Türkiye yaşadık. Neden oluyordu? Hükümet istikrarsızlığı. Hükümette istikrarsızlık varsa, insanların hayat kaliteleri olumsuz etkileniyordu" dedi.

AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli hususlardan birinin istikrar olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "1990 ile 2001 yılları arasında Türkiye'de işlenen siyasi cinayetler, terör olayları, her sabah bir sansasyonel terör hadisesiyle uyanıyorduk. Bazen bir gazeteci, bazen siyasetçi, eski bakan şehit ediliyordu, öldürülüyordu. Bazen de bir asker ya da toplumun kılcal damarlarına sirayet edecek toplumsal bir hareketlilik. O günlerde bunları yaşadık. Toplumsal yapı açısından da böyle. Sağlıkta yaşadıklarımız da böyle. O yıllarda hastanelerde saatlerce kuyruk beklerdik. Doktorda beklediğiniz kadar eczanenin önünde beklerdik. Şimdi ülkenin her tarafında sağlık hizmetleri anlamında o yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz" diye konuştu.

'CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA MEKTUPLAR'

Ekonomi ve siyaset açısından siyasetçilerin hayatının komedi filmlerine konu olduğu dönemleri yaşadıklarını söyleyen Bakan Tekin, 2001'de dönemin Başbakanının koordine ettiği 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılına mektuplar' diye bir projenin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Proje şu; bugün mektup yazın 2023 yılında Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında sizin yazdığınız mektupları ilgili bakanlara verelim, bakalım nasıl bir Türkiye varmış? Yazılan bu mektuplar PTT tarafından toplanmış. Ben de 2023'te Milli Eğitim Bakanı olduğum için eğitimle ilgili mektuplar bana geldi. İnsanın ağlayası geliyor. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyormuşuz. Bir öğretmenimiz yazmış, 'Allah'ım bir gün çocuklarımızın okulun içinde ellerini yüzlerini yıkayacakları suyun olduğu bir okulda çalışabilecek miyim?', 'Çocuklarımızın tuvalet ihtiyaçlarını okulun içinde giderebilecekleri bir okulumuz olacak mı?' diyor. Bir öğretmenimiz de 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başım kapalı olduğu için üniversite ya da eğitim öğretim hayatım elimden alınmaz inşallah' diyor. Bu konuştuğumuz şeylerin hiçbiri şu an aklımıza gelmiyor. Birleşmiş Milletler raporunda, 'Şu an dünyada neredeyse bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir' deniliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halkın desteği sayesinde bu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bakan Tekin, Türkiye'deki gelişmelerin ve dünyaya örnek gösterilecek atılımların odağında vatandaşların olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir ufuk çizdiğini ve gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak belirlediğini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de bilimsel araştırmalara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 60-70'i hayatının bir döneminde AK Parti'ye oy verdi. Bu kongrelerde, seçimlerde sergilediğimiz birlik ve beraberliği devam ettirirsek, toplumun en azından hayatında bir kere AK Parti'ye oy vermiş oy kitlesine ulaşabiliriz. Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor. En rahat çalıştığımız dönem, şu anki dönem. Elimizde kendimizi anlatabileceğimiz, neler yaptığımızın göstergesi olan ya da neler yapabileceğimizi gösterecek çok büyük bir icraat alanımız var. Biz bu ülkeye hizmet etmek için askerlik şuuruyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Size ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmak için çaba gösteriyoruz."

Bakan Tekin, sözlerinin devamında, "Milli Eğitim'de muhalefetin çok yüklendiği bir kardeşinizim ama yapmak istediğim şeylerden dolayı yükleniyorlar. Sizin değerlerinizi, bu toplumun değerlerini, bu toplumu bir arada tutacak değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf ediyorum ve sizin dualarınıza ihtiyacım var" dedi.

Kongrede; AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Koordinatörü Abdulahat Arvas da birer konuşma yaptı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Herkese görev düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 06:35:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: Herkese görev düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.