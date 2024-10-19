Bakan Tekin: Herkese görev düşüyor

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız, şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Ertuğrul Gazi Kongre Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Tekin, partileri döneminde Türkiye'de istikrar döneminin egemen olduğunu belirterek, "1971 ile 1980 arasında 10 yıllık periyotta 11, 1990 ile 2001 arasında da 11 hükümet değişti. Akşam yatıyorsunuz kabine var, bir milletvekili örnekleri var, başka bir siyasi partiye transfer oluyor. Ertesi gün hükümet düşüyor. Hükümeti düşürmek için partisinden istifa eden milletvekillerini biliyorsunuz. 1990'lı yıllarda bu istikrarsızlık sebebiyle gecelik repo faizleri yüzde 7 bin 500'lere çıktığı bir Türkiye yaşadık. Neden oluyordu? Hükümet istikrarsızlığı. Hükümette istikrarsızlık varsa, insanların hayat kaliteleri olumsuz etkileniyordu" dedi.

AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli hususlardan birinin istikrar olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "1990 ile 2001 yılları arasında Türkiye'de işlenen siyasi cinayetler, terör olayları, her sabah bir sansasyonel terör hadisesiyle uyanıyorduk. Bazen bir gazeteci, bazen siyasetçi, eski bakan şehit ediliyordu, öldürülüyordu. Bazen de bir asker ya da toplumun kılcal damarlarına sirayet edecek toplumsal bir hareketlilik. O günlerde bunları yaşadık. Toplumsal yapı açısından da böyle. Sağlıkta yaşadıklarımız da böyle. O yıllarda hastanelerde saatlerce kuyruk beklerdik. Doktorda beklediğiniz kadar eczanenin önünde beklerdik. Şimdi ülkenin her tarafında sağlık hizmetleri anlamında o yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz" diye konuştu.

'CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA MEKTUPLAR'

Ekonomi ve siyaset açısından siyasetçilerin hayatının komedi filmlerine konu olduğu dönemleri yaşadıklarını söyleyen Bakan Tekin, 2001'de dönemin Başbakanının koordine ettiği 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılına mektuplar' diye bir projenin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Proje şu; bugün mektup yazın 2023 yılında Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında sizin yazdığınız mektupları ilgili bakanlara verelim, bakalım nasıl bir Türkiye varmış? Yazılan bu mektuplar PTT tarafından toplanmış. Ben de 2023'te Milli Eğitim Bakanı olduğum için eğitimle ilgili mektuplar bana geldi. İnsanın ağlayası geliyor. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyormuşuz. Bir öğretmenimiz yazmış, 'Allah'ım bir gün çocuklarımızın okulun içinde ellerini yüzlerini yıkayacakları suyun olduğu bir okulda çalışabilecek miyim?', 'Çocuklarımızın tuvalet ihtiyaçlarını okulun içinde giderebilecekleri bir okulumuz olacak mı?' diyor. Bir öğretmenimiz de 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başım kapalı olduğu için üniversite ya da eğitim öğretim hayatım elimden alınmaz inşallah' diyor. Bu konuştuğumuz şeylerin hiçbiri şu an aklımıza gelmiyor. Birleşmiş Milletler raporunda, 'Şu an dünyada neredeyse bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir' deniliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halkın desteği sayesinde bu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bakan Tekin, Türkiye'deki gelişmelerin ve dünyaya örnek gösterilecek atılımların odağında vatandaşların olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir ufuk çizdiğini ve gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak belirlediğini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de bilimsel araştırmalara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 60-70'i hayatının bir döneminde AK Parti'ye oy verdi. Bu kongrelerde, seçimlerde sergilediğimiz birlik ve beraberliği devam ettirirsek, toplumun en azından hayatında bir kere AK Parti'ye oy vermiş oy kitlesine ulaşabiliriz. Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor. En rahat çalıştığımız dönem, şu anki dönem. Elimizde kendimizi anlatabileceğimiz, neler yaptığımızın göstergesi olan ya da neler yapabileceğimizi gösterecek çok büyük bir icraat alanımız var. Biz bu ülkeye hizmet etmek için askerlik şuuruyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Size ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmak için çaba gösteriyoruz."

Bakan Tekin, sözlerinin devamında, "Milli Eğitim'de muhalefetin çok yüklendiği bir kardeşinizim ama yapmak istediğim şeylerden dolayı yükleniyorlar. Sizin değerlerinizi, bu toplumun değerlerini, bu toplumu bir arada tutacak değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf ediyorum ve sizin dualarınıza ihtiyacım var" dedi.

Kongrede; AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Koordinatörü Abdulahat Arvas da birer konuşma yaptı.