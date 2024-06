Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes\'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

Güncel

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Selçuk, Menderes ve Çeşme'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

"HER 3 YANGINIMIZ DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum" dedi.

"ÇEŞME YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI MAALESEF"

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda.

"ÇOK AĞIR MÜEYYİDELERLE KARŞILAŞACAKLAR"

Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.