Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

Geniş Video İzle

İzmir'de Selçuk, Menderes ve Çeşme'deki yangınların kontrol altına alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme ve Menderes'teki yangınlar insan kaynaklı, gözaltılar var" dedi ve ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Bakan Yumaklı öte yandan Selçuk'ta 350 hektar, Menderes'te ise 150 hektar alanın yandığını belirtti.

30.06.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Selçuk, Menderes ve Çeşme'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

"HER 3 YANGINIMIZ DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

"ÇEŞME YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI MAALESEF"

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda.

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

"ÇOK AĞIR MÜEYYİDELERLE KARŞILAŞACAKLAR"

Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız
Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız
Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes\'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız

Tarım ve Orman Bakanı, Kuşadası, Menderes, Selçuk, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Yamaç: Oldum olası sigara içenlerden tiksinmişmişimdir: Leş gibi kokarlar. İzmaritlerini sağa sola atarlar çevre kirliliğine ve yangınlara sebebiyet verirler. Maalesef içenlerin %90 böyle. Diğerlerini tenzih ediyorum. 53 15 Yanıtla
  • Burak Faran: yangını cikaranlar kimse o alanin iki katı yeri agaclandursinlar kendi paralariyla 53 0 Yanıtla
    Ali Arslan: Eğer Türkiye'de kayıtlı malı mülkü varsa el konulsun 1. Derece akrabaları dahil,eğer suçu sabitse tutuklayıp bakmayalim ne demek istedim anlaşılmıştır sanırım 16 0
  • Muhittin Çavdarlı: Hani ormanlara giriş yasaktı?yeni otel villalar hayırlı olsun şimdiden 23 12 Yanıtla
    Harun Çelik: Yanan bölgeler nitelikli stratejik yerler İMAR YASAĞI. Gelmeden şüphelerim geçmez 4 0
  • Nejat Genc: Çok sert ceza verilmeli.Caydirici olması için açıtmalı.. 26 2 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Keşke Diyarbakır Mardin de çıkan yangın da da bu şekilde dayanışma içerisinde olumsaydı doğru düzgün haberlere manşet bile olamadı insallar felaket yaşadı oraları tarım alanları gitti hayvanlar telef oldu nerde insanlık tıpkı İsrail’in Gazze’ye yaşattığı felaket gbi Avrupa nasıl sessiz kalıyorsa Diyarbakır Mardin’de bulunan insanlara da bu şekilde sessiz kalındı ırkçılık faşizm diz boyu o sessiz kalan insanları şuan İsrail’lere benzetiyorum 5 16 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Geç kalınmış bir karar.Tüm ceza kanunu elden geçmeli.gerekli önlemler alınmalı.diğer kadroları şişirene kadar orman muhafaza memuru kadroları tekrar düzenlenmeli. 14 3 Yanıtla
  • Tarık yılmaz: Kanun çıkarın sayın bakan kanun bilerek yaptığı tespit edilip kanıtlanan kişileri yanan ormanda kafesin içinde güneşin altında (malum orman yazdığından gölgelikte yok) bekletin Gelecek nesillerin akcigerlerini katleden kişilere hümanizm uygulanmaz Şahsi fikrim 15 0 Yanıtla
  • sait turk: yanan yandı yazık günah Allah cezalarını versin bu kadar dikkatsizllk olurmu? 9 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:49:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Çeşme ve Menderes'teki yangınları çıkaranlar gözaltında, ağır yaptırımlar uygulayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement