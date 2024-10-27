DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı - Son Dakika
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DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan için yaptığı çağrı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Bakırhan, ''Bence bu tartışmalar artık bir yere evrilmeli. Bu süreç olacak mı olmayacak mı Türkiye'deki insanlar da merak ediyor. Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı, bu meselenin çözümde en önemli merkezlerinden birisidir iktidar partisi.'' dedi.

27.10.2024 14:21
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MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan için yaptığı çağrı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bence bu tartışmalar artık bir yere evrilmeli. Bu süreç olacak mı olmayacak mı Türkiye'deki insanlar da merak ediyor. Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı, bu meselenin çözümde en önemli merkezlerinden birisidir iktidar partisi." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN ARDINDAN BAKIRHAN DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı, "Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp millete açıklama yapmak zorundadır. Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle" çağrısının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan da benzer bir açıklama geldi.

DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

"CUMHURBAŞKANI BENCE ARTIK KONUŞMALI"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakırhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçteki sessizliğine" ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Bence bu tartışmalar artık bir yere evrilmeli. Bu süreç olacak mı olmayacak mı Türkiye'deki insanlarda merak ediyor. Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı, bu meselenin çözümde en önemli merkezlerinden birisidir iktidar partisi.

Umarım yakın zamanda meseleye ilişkin bir şey derler ama hepsinden önemlisi artık Kürt meselesinin bir biçimde demokratik yol ve yöntemlerle diyalog ve müzakere ile çözülmesi büyük bir görev, sorumluluktur hepimizin üzerinde. Bu mesele çözülmediği için ekonomi, siyaset tarafta ciddi bir çürüme var. Umarım AKP de Cumhurbaşkanı da meseleye ilişkin pozitif, olumlu şu ana kadar uygulanan yöntemler dışında demokratik yol ve yöntemlerle çözümü esas alan bir duruş ortaya koyar."

DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şevki Sünger:
    inglizlerin yapamadığını hdp chp mhp akp bir olup yapabilecekmi Allah'ım bu ne gafillik 51 12 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Konuştu ya ortağı aracılığıyla 44 13 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    o en son konuşur halkın nabzını yokladi olumsuz olunca geri adım atacak kahraman olacak hala cozememissiniz olayi 14 5 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    ne cözümü lan türkiyem teröristlerle cözüm filan yapmaz kimse bosuna heveslenmesin 14 2 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Ne konuşcakmiş devlet bahçeli soyledi yetmiyormu kardesim 4 3 Yanıtla
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