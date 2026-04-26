Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu: Adaleti savunmak tarihi görevimiz

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, iki yıllık görev süresindeki çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "Biz burada hizmetlerimizi anlatırken, demokrasimizin üzerine düşen gölgeleri de görmezden gelemiyoruz. Halkımızın iradesinin gasbedildiği, seçilmiş belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın tutuklandığı bir siyasi iklimde adaleti savunmak bizim için tarihi bir görevdir" ifadesini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde, "Hizmet Dolu 2 Yıl Lansmanı" düzenledi.

"Evimiz Bakırköy diyerek çıktığımız yolda, hayallerimizi nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü anlatmak için bir araya geldik" diyen Ovalıoğlu, şunları kaydetti:"

"Özellikle şeffaflık, katılımcı demokrasi ve adaleti merkeze koyarak hep birlikte bir yönetim anlayışını inşa ettik. Komşularımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi bir bir gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu ile karşınızdayım. Bir kadın belediye başkanı olarak huzurlarınızda durabiliyorsam bunu her şeyden önce Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği aydınlık yola borçluyum. Şikayeti dinlemeden, hastanın nabzını tutmadan, verileri bilimsel süzgeçten geçirmeden doğru teşhis koyamazsınız. İki yıl önce göreve başlarken size bir söz vermiştim. Bakırköy'ü masa başında değil mahallelerimizde hep birlikte yöneteceğiz dedik. Sorunları bizzat sizden dinledik, kararları birlikte aldık. Bizim yolumuz adaletin ve eşitliğin yoludur. Bu yol kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanan halkçı ve toplumcu belediyecilik anlayışıdır."

İmamoğlu'nun mesajı

Ovalıoğlu, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm Bakırköylülere sevgi ve selamlarını ilettiğini belirterek, İmamoğlu'nun şu mesajını okudu:

"Umudunuzu hep diri tutun, asla vazgeçmeyin. Bugün aranızda olamasam da kalbim, inancım, umudum sizlerle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Bakırköy Belediyesi ile her zaman işbirliği ve dayanışma içinde çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugünler geri kalacak, her şey çok güzel olacak."

Ovalıoğlu, İmamoğlu'nun mesajını okuduktan sonra şöyle devam ettii:

"Tek bir motivasyonumuz vardı, Bakırköy'de hiç kimsenin kendisini yalnız, sahipsiz, umutsuz veya unutulmuş hissetmemesi. Göreve geldiğimizde ilk gündem maddemiz deprem, kentsel dönüşüm ve afetle mücadele oldu. 2019 seçimlerinden sonra Bakırköy için imar planları hazırlandı ama bir yol kat edilememişti. Demiryolunun kuzeyi ve güneyine ilişkin imar planlarını tanımlayarak önemli bir adım attık. Planlarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Sorunları halının altına süpürmedik. Ada bazlı dönüşüm modeliyle Bakırköylüleri teşvik ettik. Bu model, Bakırköy'ün gelecekteki modern çehresinin ilk adımı olacak. Birçok projeye emsal teşkil edecek. Afet sonrası toplanma alanlarımızın fiziki durumunu kontrol ederek, eksikliklerimizi giderdik. Biliyoruz ki afetlere karşı hazırlıklı olmak hayat kurtarmanın ilk adımıdır."

"Okullarımızdan gelen her talebi karşıladık"

Yerin altına inip kentimizin röntgenini çektik. İlçemizin yıllar içinde birikmiş altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için çok kapsamlı bir projelendirme süreci başlattık. 12 bin tona yakın asfalt ile tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan cadde ve sokaklarımızda bakım çalışması yaptık. Neredeyse beş günde bir sokağımızı baştan sona yeniledik. 63 sokağımızda 70 bin metrekare taş kaplamayla sokaklarımızı Bakırköyümüze yakışır bir estetiğe kavuşturduk. İSKİ ile koordineli çalışarak 3 bin 100 metreyi aşan yağmur suyu hattının yapımını gerçekleştirdik. Parklarımızı, yeşil alanlarımızı ve çevremizi güzelleştirdik. 105 parkımızdan 74 parkımızı baştan aşağı yenileyip modernize ettik. Parklarımızda çocuk oyun alanlarını en sağlıklı malzemelerle sıfırdan kurduk. Aydınlatma sistemlerini yeniledik. Üç yeni futbol sahası, iki yeni basketbol sahası kazandırdık ilçemize. Okullarımızdan gelen her bir talebi bekletmeden karşıladık.

Bu kentte birlikte yaşadığımız can dostlarımızı unutmadık. İlkini Kartaltepe Parkı'nda, ikincisi Ukrayna Parkı'nda Pati Parklarımızı açtık. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik darboğazda sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşmanın lüks haline geldiğini üzülerek görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı büyük dayanışma hareketi kent lokantalarını Bakırköy'e taşıdık. Açıldığı günden bu yana 115 binden fazla komşumuzu ağırladık. Gençlerimizin, öğrencilerimizin ve emeklilerimizin yüzünü göldürebilmek bizim için en büyük hizmet nişanesidir.

"Çalışan annelerin omuzlarındaki yükü alıyoruz"

Bir insanın karakterinin temelleri çocukluk yıllarında atılır. Muzaffer İzgü'nün adını verdiğimiz gündüz bakımevini hizmete açtık. Buralarda çalışan annelerin omuzlarındaki yükü alıyor, çocuklarımızın gelişimini titizlikle takip ediyoruz. Burada yetişecek her çocuk, geleceğimize ışık tutan birer yıldız olacaktır. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu ekonomik iklimde, hiçbir anne babanın, çocuğumun okul masraflarını nasıl karşılayacağım diye uykularının kaçmasına razı gelemezdik. Çünkü Bakırköy'ü büyük bir aile olarak görüyoruz ve bu ailede hiçbir evladımız eğitimden geri kalmamalı. 400'e yakın öğrencimize eğitim desteği sağladık. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize aylık bin 500 TL, lise öğrencilerimiz için aylık 2 bin TL'lik eğitim desteği bursu verdik.

"Bakırköylü gençlerin hayallerinden vazgeçmesine izin vermiyoruz"

Gençlerimiz bizim için çok önemli. Gençlerimizin bütçesinden harcamadan vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmak istedik. Bakırköy'ün ruhuna, hafızasına ve geleceğine yatırım yapıyoruz, bunun en güzel örneği İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi. Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdumuzda 110 üniversite öğrencisi kızımıza barınma imkanı sunuyoruz. Halkçı belediyecilikten asla vazgeçmiyoruz. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'müzde verdiğimiz hizmetler sayesinde iki yıl içerisinde 700 bini aşkın kişi ziyaretçi olarak ağırlandı. Atatürk Spor ve Yaşam Köyümüzde Bakırköy Belediyesi Etüt Merkezimizi hayata geçirdik. Gençlerimizin nitelikli ve erişilebilir eğitime ulaşması için önemli bir adım attık. Etüt Merkezimizde sınavlara hazırlanan gençlerimizin üniversiteye yerleşme oranı yüzde 85,7. Bu başarı tesadüf değildir; emeğin ve inancın sonucudur. Bakırköylü hiçbir gencin imkansızlıklar yüzünden hayallerinden vazgeçmesine izin vermiyoruz.

"Bir anne kendini güvende hissederse çocuk hayata güçlü başlar"

Anneliği yalnızca fedakarlıkla, sabırla ve sessizce katlanmakla tanımlayan anlayışı kabul etmiyoruz. Bugün pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de annelik kamusal destekten yoksun. Bakırköy Belediyesi olarak anneliği, özel alanın içine hapsedilmiş bir mesele olarak görmüyoruz, yerel yönetimlerin sorumluluk alması gereken bir sosyal politika alanı olarak görüyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik hizmetleri arasında en önemsediğimiz hizmetlerin başında görüyoruz. Ben Anne Oldum adlı destek programı başlattık ve yeni doğum yapan anneler için Anne Destek Paketi uygulamasını hayata geçirdik. Bu program kapsamında; yeni doğum yapan annelerin ve bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir anne kendini güvende hissederse, bir çocuk hayata daha güçlü başlar.

Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri, emekli büyüklerimizin sosyal hayattan kopmaması ve yalnızlaşmasıdır. İşte biz, buna karşı en güçlü 'sosyal reçeteyi' yazdık ve Bakırköy Belediyesi Emekliler Evi'mizi hizmete açtık. Pazar desteğiyle emeklilerimizin mutfak yüküne de destek olduk. Evde kuaför hizmetiyle büyüklerimizin her an yanındayız. 35. sanat yılını kutlayan Bakırköy Belediye Tiyatrolarımız iki yılda altı yeni oyun kazandırdı. Oyunlarımızı 120 bine yakın seyircimizle buluşturduk. Bizim için sanat; binaların içine hapsolmuş bir faaliyet değil, şehrin ruhuyla, tarihiyle ve dokusuyla iç içe geçmiş bir yaşam biçimidir. Kentimiz, Türkiye'nin kültür ve sanat hafızasıdır. Bu hafızanın en özel varlıklarından biri olan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'mizin zamanla yorulduğunu, eksiklerinin arttığını gördük ve bu sanat kalemizi bir rehabilitasyon sürecine aldık."

Ovalıoğlu, yeni dönemde Yaşlı Gündüz Bakımevi, Botanik Park ve Bakırköy Kültür Merkezi projelerini hayata geçireceklerini duyurdu.