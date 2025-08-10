Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
Deprem nedeniyle Balıkesir'de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binalara ilişkin görüntüler ise kameralarca kaydedildi.
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çöken binalar olduğu bildirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)