Balıkesir\'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çöken binalar olduğu bildirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

BAZI BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Balıkesir'de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binalara ilişkin görüntüler ise kameralarca kaydedildi.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.